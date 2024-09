Pedro Almodóvar recebe o Leão de Ouro do Festival de Veneza: The Room Next Door

Palmarés de luxo, de uma precisão notável, é o que o júri do concurso da 81ª edição do Festival de Veneza, presidido por Isabelle Huppert, acaba de anunciar no Lido. O Leão de Ouro atribuiu-o a Pedro Almodóvar, por The Room Next Door, que é, finalmente, o prémio máximo de um festival que durante muito tempo escapou ao cineasta espanhol. Faltava-lhe uma coisa destas. Recebeu-o com a sua primeira longa-metragem em língua inglesa: o filme é interpretado por Tilda Swinton e Julianne Moore, a quem Almodóvar não só dedicou o prémio como considerou que "na verdade a elas pertence" pelo "talento e confiança".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt