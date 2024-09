As notícias dos primeiros pacientes a receber a vacina contra o cancro do pulmão criaram uma enorme expectativa em torno desta terapia. Afinal, o conceito de vacina traz atrelado a si uma ideia de protecção dos pacientes. A intenção da BNT116, o nome de código da vacina contra o cancro do pulmão da farmacêutica Biontech, é precisamente essa. Se funcionará? Os primeiros dados indicam que sim, mas a resposta final só surgirá perto do final desta década.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt