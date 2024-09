“Saber servir, vender melhor” o vinho do Porto: instituto dá formação de Norte a Sul

Projecto do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto vai percorrer o país com 30 acções de formação focadas em formação para um “serviço de excelência do vinho do Porto”.

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) realiza 30 acções de formação, entre Outubro e Novembro, na edição 2024 do programa "Saber servir, vender melhor" que visa qualificar o serviço e promover o consumo responsável.

"Ao longo da última década, esta iniciativa tem contribuído para elevar os padrões de serviço e atendimento, proporcionando uma experiência mais enriquecedora para os apreciadores deste vinho icónico. O IVDP continua comprometido nesta missão de promover a excelência no serviço e consumo responsável de vinho do Porto", afirmou, citado em comunicado, o presidente do instituto público, Gilberto Igrejas.

O programa formativo, que se realizará entre Outubro e Novembro, vai percorrer o país de Norte a Sul e prevê cerca de 30 sessões a decorrer na Região Demarcada do Douro, Grande Porto, Coimbra, Aveiro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, abrangendo mais de 400 participantes.

Lançado pelo IVDP em 2012, o projecto "Saber Servir, Vender Melhor" já qualificou cerca de 3.000 profissionais do sector Horeca (hotelaria, restauração), proporcionando, segundo o comunicado, "conhecimentos específicos para um serviço de excelência do vinho do Porto, promovendo um consumo responsável e consciente".

As sessões são ministradas por formadores certificados pelo IVDP.

Segundo especificou o instituto, que tem sede no Peso da Régua, distrito de Vila Real, cada sessão divide-se em dois módulos, sendo que o primeiro é teórico e aborda a história, a produção e as melhores práticas de consumo do vinho do Porto, incluindo a temperatura de serviço e a escolha dos copos adequados.

O segundo módulo é prático e permite aos participantes provar diferentes estilos de vinho do Porto e explorar possíveis harmonizações gastronómicas, demonstrando a versatilidade deste vinho na gastronomia.

De acordo com o comunicado, os participantes que concluírem com êxito a formação recebem um certificado digital de participação, emitido pelo IVDP que atesta o seu compromisso em aperfeiçoar as suas competências e conhecimento sobre o vinho do Porto.