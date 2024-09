Um tributo à altura de Dona Antónia

Em 2011, a Casa Ferreirinha e a Sogrape celebraram o bicentenário do nascimento de D. Antónia Adelaide Ferreira com uma série de iniciativas, entre as quais constava o lançamento de um vinho tinto de classe superior, que ostentava o nome da fundadora. Num catálogo tão vasto de vinhos do Douro como o que a casa apresenta, havia à partida uma dúvida a resolver: onde situar o Dona Antónia na gama de preços e de qualidade? A aposta apontou para as gamas superiores. O Barca Velha conservaria o seu lugar destacado como porta-bandeira da empresa e o Reserva Especial ficar-lhe-ia para sempre associado como o “vinho da dúvida” — sendo o número dois do portefólio, deixaria sempre no ar a sedutora interrogação sobre as razões porque não foi escolhido para Barca Velha. Num lugar indisputável, ficaria também o Legado, esse extraordinário tinto de uma vinha velha, a do Caedo, que homenageia a herança e a memória de Fernando Guedes.

