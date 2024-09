Há 2,6 milhões de vacinas contra a gripe para serem administradas a partir de dia 20

A única novidade nesta campanha é que a vacina contra a gripe de dose elevada vai ser alargada a todas as pessoas com 85 ou mais anos.

Portugal comprou 2,6 milhões de doses de vacinas contra a gripe que vão começar a ser administradas a partir do dia 20 deste mês. A campanha de vacinação sazonal do Outono-Inverno 2024-2025 contra a gripe e a covid-19 arranca nesse dia nos centros de saúde e nas farmácias, como já tinha acontecido em 2023. A única novidade é que a vacina contra a gripe de dose elevada vai ser alargada a todas as pessoas com 85 ou mais anos, para além de ser disponibilizada às pessoas residentes em lares de idosos e na rede de cuidados continuados.