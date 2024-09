Disputa entre fornecedor e MAI trava bodycams na PSP e GNR

A juíza Cláudia Luísa Costa, do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, julgou “totalmente improcedente” a acção de contencioso pré-contratual da empresa Antero Lopes, representante da marca Axon em Portugal, que visou impugnar, pela segunda vez, o caderno de encargos do concurso público para a aquisição de uma Plataforma Unificada de Segurança dos Sistemas de Videovigilância, isto é, o concurso para a plataforma das bodycams das polícias. A sentença é de 22 de Julho e determinou que não havia “ilegalidades nas especificações técnicas constantes das peças do procedimento”, ao contrário do que tinha alegado a empresa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt