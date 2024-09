Alargamento da gratuitidade ao pré-escolar: famílias ainda estão à espera que Governo crie regras

Sector privado enviou proposta ao Ministério da Educação e CNIS pediu uma reunião urgente. Alguns pais pagaram o primeiro mês do seu bolso, outros estão em casa com as crianças “a ver o que acontece”.

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) enviou uma proposta ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) pedindo que os estabelecimentos lucrativos que queiram aderir à gratuitidade no pré-escolar tenham acesso “às mesmas condições que foram definidas pelo Governo e que vierem ainda a ser negociadas com os representantes dos jardins-de-infância das instituições particulares de solidariedade social”. É uma tentativa de agilizar o processo, já que no sector privado o ano lectivo arrancou no dia 2 e, sem regras definidas, não há como permitir a frequência gratuita das crianças no pré-escolar, mesmo daquelas que até agora beneficiaram da gratuitidade concedida pelo programa Creche Feliz. Sector social garante que também não tem ainda respostas do ministério de Fernando Alexandre.