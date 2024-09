Lula deve demitir ministro de Direitos Humanos acusado de assédio sexual

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Integrantes do governo Lula (PT) avaliam que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, deverá ser demitido nesta sexta-feira (6/9), após o surgimento das acusações de assédio sexual.

Ministros diretamente envolvidos com o caso afirmam que essa é a disposição do presidente. Ressaltam, porém, que Lula ainda receberá Almeida para uma conversa. O ministro dos Direitos Humanos está sendo encorajado a entregar o seu cargo para se dedicar à própria defesa, para evitar um sangramento do governo em praça pública. Na opinião de um ministro palaciano, ele não tem a menor condição de ficar no cargo.

Lula cumpriu agenda na manhã desta sexta-feira (6) no estado de Goiás e retornou a Brasília no meio da tarde. Ele tem reuniões para tratar do caso com os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Vinicius Carvalho (Controladoria-Geral da União) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública).

Também deve receber os ministros diretamente envolvidos na história: o próprio Silvio Almeida e Anielle Franco, da Igualdade Racial, que teria sido uma das vítimas de assédio.

Fora do governo

Interlocutores no Palácio do Planalto afirmam que o próprio Lula já indicou a sua posição durante entrevista para uma rádio de Goiânia. O presidente afirmou que membros de seu governo que cometem assédio sexual não permanecerão no cargo.

Lula, no entanto, fez a ressalva de que daria a oportunidade a Silvio Almeida para se defender e que não tiraria de seu ministro o direito à presunção de inocência.

"O que eu posso antecipar para você é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter o bom senso de que é preciso que a gente permita o direito à defesa, à presunção de inocência. Ele tem o direito de se defender", afirmou o presidente.

"Então é o seguinte: vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio", acrescentou.

Além da motivação do próprio Lula, há a leitura de que a primeira-dama Janja terá um papel central no desfecho do episódio, considerando sua atuação em defesa da igualdade de gênero e contra a violência contra as mulheres.

Janja já se antecipou e publicou, na noite desta quinta-feira (5), uma foto em suas redes sociais em que aparece beijando a testa da ministra Anielle Franco.

Me Too

Também na quinta, a organização Me Too Brasil confirmou ter recebido acusações de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida. A entidade mantém o anonimato das supostas vítimas.

O portal Metrópoles, que divulgou primeiro a história, apontou que uma delas seria Anielle. A Folha confirmou as informações.

"A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", diz a nota.

Silvio Almeida publicou uma nota mais cedo para negar as acusações de que teria cometido assédio sexual e depois um vídeo, no qual lê o mesmo conteúdo.

"Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", afirmou.