Vasco Cardoso: “A CDU recusa-se a ser uma bengala para que o PS ganhe câmaras”

O PCP recusa categoricamente ser uma "bengala para que o PS ganhe câmaras municipais" nas autárquicas de 2025. Já nas presidenciais de 2026 não exclui apoiar um candidato comum à esquerda, referindo-se ao apoio a um candidato do PCP como "uma possibilidade". Numa entrevista ao PÚBLICO antes da Festa do Avante!, Vasco Cardoso defende ainda que não é necessário substituir o actual ministro das Infra-estruturas, antes "travar a privatização da TAP". E, sobre a situação na Venezuela, o dirigente do PCP mantém que é preciso "respeitar as decisões soberanas" daquele país.

