IL considera “chocante” a despesa prevista no quadro plurianual

Rui Rocha afirmou ainda que prefere ir a eleições do que a aprovar “um péssimo” Orçamento do Estado para 2025.

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou que “chocante” a forma como cresceram os “limites de despesa” previstos no Quadro Plurianual das Despesas Públicas, remetido esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças ao Parlamento. Avisou também preferir eleições legislativas antecipadas a “um péssimo” Orçamento.

De acordo com o documento, o limite total da despesa para 2025 vai aumentar para 425,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 19,3%. Receitas de impostos deverão aumentar em 50 mil milhões de euros em relação a 2024.

Para Rui Rocha, “o Governo e o ministro das Finanças têm de dar muitas explicações sobre este quadro plurianual”. Apesar de “continuar insaciável do ponto de vista da despesa”, o Estado “continua a falhar no que diz respeito aos serviços que presta”, considerou o liberal, em declarações transmitidas pela CNN, numa conferência de imprensa na sede do partido.

Criticou ainda a posição do Presidente da República que, para Rui Rocha, “quase que diz que mais vale um mau Orçamento, ou um péssimo Orçamento, do que uma clarificação política”, citou a agência Lusa.