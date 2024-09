Governo vê despesa a crescer 11% em 2025, receita de impostos dispara

O Governo já entregou no Parlamento o documento que apresenta as estimativas feitas em torno da despesa e da receita do Orçamento do Estado para 2025.

Juventude e Modernização, Administração Pública, Justiça e Saúde serão as prioridades políticas do Governo, de acordo com o Quadro Plurianual das Despesas Públicas remetido esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças ao Parlamento e a que o PÚBLICO teve acesso. Segundo o documento, estes são alguns dos ministérios que mais crescem na fatia de despesa em 2025.

O limite total da despesa para 2025 definido pelo Governo vai aumentar 19,3%, para 425,9 mil milhões de euros, segundo o Quadro Plurianual das Despesas Públicas (QPDP). Os custos com a gestão de dívida pública absorvem a fatia mais significativa da despesa do Estado (183 mil milhões) e crescem 33% no próximo ano.

Do lado da receita total - valor que o PS vinha a insistir conhecer há mais de um mês - o Governo inscreveu um valor semelhante ao da despesa, de 425,9 mil milhões de euros (subindo 19,3% face a 2024). Desta fatia, o Governo conta ir buscar 293,8 mil milhões de euros à receita de impostos. Em 2024, as receitas de impostos fixaram-se nos 242,5 mil milhões de euros.

A entrega do quadro plurianual de despesa pública tinha sido anunciada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros.

Juventude é o que mais cresce (mas ministério não existia)

Na organização das despesas afectas à Administração Central, o Ministério da Juventude e Modernização, tutelado por Margarida Balseiro Lopes, é o que tem a maior variação percentual: a despesa para 2025 cresce 64,6% quando comparada com 2024 (isto +e, de 125 milhões de euros para 206 milhões). Porém, é preciso recordar que este ministério não existia autonomamente no Orçamento do Estado para 2024 e é uma novidade na orgânica do executivo de Luís Montenegro.