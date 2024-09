Colocado não significa alojado. “Já vi quartos que parecem despensas, sem janela e com humidade nas paredes”

O alojamento estudantil não é um tema novo, mas está longe de estar resolvido para os milhares de estudantes que mudam de cidade quando entram na universidade. Maria, que trocou o Porto por Lisboa para poder fazer um mestrado, já contactou mais de 30 senhorios e continua sem alojamento garantido. Aníbal, de 21 anos, foi convidado a sair do quarto que habitou nos últimos quatro anos, apesar de se ter predisposto a acomodar o aumento do preço imposto pelo senhorio, e confronta-se agora com alternativas que "mais parecem despensas: sem janela e com humidade nas paredes". Entre espaços a 500 euros partilhados com outras dez pessoas ou pedidos de adiantamentos de quatro ou cinoco rendas, Júlia, que virá do Brasil com destino ao Porto, encontra burlas todos os dias nos grupos de arrendamento no Facebook e já admite passar um período com uma amiga, que está em Braga, enquanto não arranja solução.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt