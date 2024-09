Iris e Margarida criaram um clube de leitura no Porto onde cada um lê o que quer

Margarida Silva herdou dos pais o gosto pela leitura. Diz que cresceu rodeada de livros e que aos quatro anos, com a ajuda do avô, aprendeu a juntar as letras e a ler as primeiras frases. Tornou-se antropóloga e trabalha actualmente como consultora, mas garante que os livros nunca ficaram em segundo plano.

Foi por intermédio da amiga Iris Scherer que ficou a conhecer o Silent Book Club, um clube de leitura criado em 2012 por Laura Gluhanich e Guinevere de la Mare na cidade norte-americana de São Francisco e que rapidamente se espalhou por 50 países. Já existia em Portugal — em Cascais e Oeiras —, mas não na cidade onde viviam, o Porto.

Por isso, em Janeiro, as duas amigas decidiram adoptar uma das frases do clube fundador e “abrir mais um capítulo”: criaram o Silent Book Club Porto. Entretanto abriu mais um em Coimbra e outro em Bragança (podes saber mais sobre as localizações no site do projecto).

A receita é simples: no último fim-de-semana de cada mês juntam-se a 25 pessoas que, como elas, partilham o gosto pela leitura em vários espaços da cidade (e ainda pouco conhecidos para muitos). Cada participante traz um livro, uma revista ou um jornal para ler durante uma hora. Terminado este tempo, os desconhecidos fecham as obras para se conhecerem, falarem sobre o que leram ou partilhar sugestões.

Entre portugueses, fala-se português; para os estrangeiros que vivem na cidade, como é o caso de Iris, que é alemã, a língua franca é o inglês.

“Já tínhamos participado em alguns clubes de leitura e sentíamos que faziam da leitura mais uma tarefa. Sentíamos alguma pressão por termos de ler um livro específico num determinado espaço de tempo e dizer coisas inteligentes sobre ele na sessão. Uma das pessoas com quem estive numa sessão no Porto sentiu-se insegura a falar do livro que tinha para recomendar porque o achou demasiado simples. No Silent Book Club Porto só pedimos que as pessoas se dediquem ao que estão a ler”, adianta Margarida Silva, de 38 anos.

Neste mês de Setembro, o encontro de leitura está marcado para o dia 29, domingo, num local que, diz Margarida, será revelado nos próximos dias nas redes sociais. As sessões são sempre gratuitas, mas requerem inscrição prévia através de um formulário que as duas amigas publicam no Instagram do clube. Dada a elevada procura, o formulário deste mês está temporariamente fechado.

“Temos tido lista de espera nas últimas sessões, também porque queremos manter o carácter intimista e porque os espaços que nos acolhem não são muito grandes”, justifica.

Até à data, as fundadoras do clube de leitura já organizaram oito sessões, em vários espaços do Porto. Juntam-se em cafés, espaços de coworking e até galerias de arte. Tudo negócios pequenos, já que um dos objectivos do projecto também passa por apoiá-los. Por isso, pedem apenas que os membros do clube consumam alguma coisa enquanto lêem. De acordo com Margarida, grande parte deles é presença assídua nas sessões.

“No final, tiramos fotografias aos livros lidos na sessão, e é um momento giro, porque todos vêem o que foi lido, descobrem que gostam do mesmo autor ou do mesmo género ou então que já leram aquela obra, e isso gera temas de conversa.”

Neste momento, Margarida está a ler três livros em simultâneo: um romance chamado Leão, o africano, de Amin Maalouf; um segundo, sobre processos cognitivos ligados ao stress, e um outro, sobre processos emocionais — e para ela não é problema acompanhar o desenrolar dos acontecimentos de cada obra.

Em relação ao clube, espera continuar “a construir uma comunidade de leitores”, que cada vez mais se fale sobre livros, dar a conhecer espaços diferentes da cidade do Porto e, quem sabe, inspirar pessoas de outras cidades a começarem outros capítulos do Silent Book Club.