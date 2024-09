Gulbenkian oferece bolsas de estudo para os melhores alunos do ensino superior

O programa Novos Talentos em Investigação destina-se a alunos de licenciatura e mestrado com média de pelo menos 16,5 valores. As candidaturas decorrem até 30 de Setembro.

Já estão abertas as candidaturas deste ano ao programa Bolsas Gulbenkian Novos Talentos em Investigação. Em comunicado enviado ao P3, a fundação explica que podem candidatar-se até às 15h do dia 30 de Setembro estudantes universitários de qualquer zona do país. Mas há regras.

Só se podem inscrever os alunos que estejam a frequentar o 2.º, 3.º ou 4.º ano da licenciatura ou mestrado integrado; ou do 1.º ano de mestrado nas áreas de ciências, humanidades, artes e ciências sociais. Além disso, é requisito obrigatório terem uma média de, pelo menos, 16,5 valores e frequentarem uma universidade portuguesa.

Segundo a Gulbenkian, o programa tem como objectivo “apoiar uma centena de estudantes” que se interessem pelo mundo da investigação. De acordo com o site da fundação, as bolsas começam nos mil euros e, acrescenta o comunicado, podem chegar aos 3500 euros.

Os alunos seleccionados vão ser acompanhados por uma comissão científica durante o trabalho de investigação, adquirir novas técnicas, aprofundar conhecimentos e participar em eventos e conferências científicas para melhorarem capacidades pessoais e académicas. Na edição de 2023, os estudantes marcaram presença em conferências internacionais.

O regulamento do programa e o formulário estão disponíveis no site da fundação. Para preencherem a ficha de candidatura é necessário que fazerem inscrição na página.