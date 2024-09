Homem que participou nos motins racistas no Reino Unido condenado a nove anos de prisão

A Justiça britânica decretou esta sexta-feira a punição mais pesada até ao momento no âmbito dos motins racistas e violentos ocorridos em várias cidades do Reino Unido durante a primeira quinzena de Agosto. Thomas Birley, um pintor e decorador de 27 anos, foi condenado a nove anos de prisão, por ter tentado incendiar um hotel que alojava requerentes de asilo em Manvers, perto da localidade inglesa de Rotherham, no Norte do país.

Birley declarou-se culpado pelos crimes de desordem violenta e de posse “arma ofensiva”, admitindo ter posto madeira dentro de um contentor de lixo em chamas que tinha sido posicionado junto à entrada do hotel para bloquear o acesso, pondo os funcionários do estabelecimento em risco de vida.

Para além disso, assumiu que ajudou outros amotinados a pôr um segundo contentor em cima do que já estava a arder e atirou objectos contra a polícia.

Segundo o Ministério Público, os 22 membros do staff que tiveram de se barricar numa “sala de pânico” quando cerca de 400 pessoas cercaram e atacaram a unidade hoteleira “pensaram que iam ser queimados vivos”. Sessenta e quatro polícias ficaram feridos enquanto tentavam evitar uma tragédia ainda maior.

Citado pela Reuters, o juiz Jeremy Richardson, do Tribunal de Sheffield, disse que Birley, encorajado por “mensagens maliciosas e ignorantes” nas redes sociais, foi “um dos principais participantes nas tentativas ignorantes e racistas” de impor um controlo popular do local do crime à margem da lei.

O magistrado acrescentou ainda que o comportamento de Birley naquele dia 4 de Agosto estava “impregnado de racismo do princípio ao fim”.

Violência e desinformação

Cerca de 1300 pessoas foram detidas e foram feitas mais de 860 acusações desde o dia 29 de Julho por envolvimento nos protestos violentos e nos motins racistas e anti-imigração – a maioria promovidos, liderados e protagonizados por grupos de extrema-direita, como o anti-islão English Defence League – em diferentes zonas e localidades do Reino Unido.

Para além dos edifícios onde estavam alojados requerentes de asilo, também foram atacadas e ameaçadas mesquitas e centros de refugiados. No meio da confusão, pilharam-se ainda estabelecimentos comerciais e foram queimados veículos e contentores de lixo estacionados nas ruas.

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, apontou firmemente o dedo a grupos neonazis e de extrema-direita e prometeu duras penas para os participantes nos motins em cidades como Londres, Manchester, Liverpool, Bristol, Sunderland ou Belfast.

A onda de violência teve origem na propagação de notícias falsas e de desinformação nas redes sociais sobre a identidade de um jovem de 17 anos, natural de Cardiff (País de Gales), que matou três crianças – incluindo a portuguesa Alice Aguiar, de nove anos – num encontro de fãs da cantora norte-americana Taylor Swift em Southport, no dia 29 de Julho.

Perante os rumores crescentes de que o autor do crime seria muçulmano e filho de refugiados, e numa altura em que políticos da direita radical, como Nigel Farage, deputado e líder do Reform UK, sugeriam publicamente que as autoridades podiam estar a “esconder” a “verdade”, a polícia de Merseyside alertou a população contra a disseminação da desinformação online, lembrando que não podia revelar a identidade do sujeito em causa por se tratar de um menor de idade.

Três dias depois do ataque, em nome do “interesse público” e para impedir que “pessoas com intenções maliciosas continuem a espalhar informações erradas”, um juiz de Liverpool acabou por identificar o autor como Axel Muganwa Rudakubana, filho de pais ruandeses e diagnosticado com perturbação do espectro do autismo. Ao longo das duas semanas seguintes, porém, e mesmo depois dos familiares das vítimas de Southport terem apelado ao fim da desordem, os motins continuaram.

Segundo a BBC, há cerca de 400 pessoas acusadas pelo crime de desordem violenta e perto de 250 já foram condenadas a penas de prisão. Com Thomas Birley a liderar a tabela da sentença mais dura até ao momento, seguem-se David Wilkinson, de 48 anos (seis anos de prisão) e John Honey, de 25 (quatro anos e oito meses de prisão).

A pessoa mais nova a ser condenada pelo envolvimento nos motins do Verão é um rapaz de 12 anos e a mais velha tem 69 anos. Mas pessoa mais velha a ser acusada, que ainda aguarda a decisão da Justiça, é um homem de 81 anos, indiciado por comportamento ameaçador com intenção de provocar violência.