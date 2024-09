Acusação segue-se à condenação de dois pais no Michigan, a primeira condenação de pais por acções dos filhos com as suas armas.

As autoridades do estado norte-americano da Georgia detiveram, na quinta-feira, o pai do adolescente de 14 anos suspeito de ter matado a tiro quatro pessoas numa escola secundária, acusando-o de ter permitido de forma consciente que o seu filho tivesse acesso à arma do crime.