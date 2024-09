Tribunal autoriza Noite Branca com altifalantes nas ruas dos bares da Sé de Braga

Com base em queixas de moradores, União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, de Braga, tinha interposto providência cautelar contra a licença especial de ruído emitida pelo município.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga indeferiu a providência cautelar que tentava impedir o funcionamento dos bares da zona da Sé até às 4h, com altifalantes na rua, durante a Noite Branca, que se realiza desta sexta-feira a domingo. A providência cautelar foi interposta pela União das Freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade), em nome da defesa do direito ao descanso dos moradores. A acção foi contestada pela Câmara Municipal de Braga, que alegou que os bares terão sempre de cumprir a lei do ruído e que qualquer incumprimento será sancionado.

Para a autarquia, se o ruído passa pelas janelas e portadas das habitações, isso deve-se às fracas condições de isolamento acústico dos edifícios. Condições pelas quais, acrescenta, não pode ser culpabilizada. Na oposição à acção, a câmara esgrimiu ainda os "prejuízos avultados" para a facturação dos bares em causa, com perdas de receita que podem ser cruciais para a sua subsistência.

O tribunal, por decisão desta sexta-feira, indeferiu a providência cautelar, sublinhando que a alegada situação lesiva para os moradores não é de hoje, mas já começou em 2015, como sustentam os autores da acção. Assim, diz o despacho, não há risco de constituição de um facto consumado, podendo a situação lesiva ser cessada mediante a intervenção futura do tribunal.

A edição 2024 da Noite Branca arranca esta sexta-feira e prolonga-se até domingo, com Pedro Abrunhosa, Carminho e Bárbara Bandeira no cartaz. Pelos seis palcos espalhados pela cidade, passarão ainda Os Quatro e Meia, Bispo, Van Zee, Wet Bed Gang, Deejay Telio e Daniel Pereira de Cristo. No total, serão mais de 48 horas de programação e mais de 170 momentos culturais.