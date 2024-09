Promotores pedem 8 milhões de indemnização a Silves por se querer proteger lagoa dos Salgados

Até onde pode a construção no Algarve continuar a crescer? “Não existe nenhum estudo sobre a capacidade de carga do Algarve, em termos urbanísticos”, diz o presidente da CCDR, José Apolinário.

O projecto da construção de mais um empreendimento turístico, na lagoa dos Salgados, continua em aberto e a criação da Reserva Natural, anunciada no final do ano passado, ficou no limbo. Os promotores imobiliários, com planos para construir mais 4 mil camas, acham-se com direitos adquiridos e passaram ao contra-ataque. A Câmara de Silves foi alvo de um pedido de indemnização de 8 milhões de euros. “Vamos recorrer dentro do prazo, que será no final de Setembro”, afirmou o vereador Maxime Sousa Bispo, acrescentando: “Tomaremos, oportunamente, uma posição pública sobre este assunto.” A acção sustenta-se no facto de o tribunal ter considerado “nula” a Declaração de Conformidade Ambiental – Decape “desfavorável” ao empreendimento. O acto, praticado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), segundo a sentença, ficou sem efeito “pela ausência de decisão no prazo de 50 dias úteis”.