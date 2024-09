Coro e Orquestra Gulbenkian abrem as Festas na Rua de Lisboa

A música da Fundação Calouste Gulbenkian vai animar o Parque do Vale do Silêncio, nos Olivais, onde começam as Festas na Rua de Lisboa.

Promete-se “ópera e musicais americanos famosos, e também música portuguesa” na estreia das Festas na Rua com o Coro e Orquestra Gulbenkian, segundo uma nota de imprensa da Lisboa Cultura/EGEAC. As festas começam neste sábado, às 21h30, no Parque do Vale do Silêncio, nos Olivais, e prolongam-se até ao final do mês.

São 160 músicos, no total, e serão dirigidos pelo maestro Cesário Costa. O Coro e Orquestra Gulbenkian trazem um programa que inclui “árias de Carmen, de Bizet, de Aida e Nabucco, ou de Madame Butterfly, de Puccini, mas também Staccato Brilhante, de Joly Braga Santos”, entre outros.

As Festas na Rua “pretendem ser um momento de comemoração da tranquilidade e da boa energia”, segundo a Lisboa Cultura. Existem mais espectáculos agendados para os dias seguintes, passando por parques, jardins e praças de toda a cidade de Lisboa. Já no dia 12 será possível assistir à actuação da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal com Cristina Branco e Mário Laginha, às 19h, no Jardim da Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica.

Contudo, as Festas na Rua não se limitam à música. Haverá o Cinema no Estendal, nos dias 13, 14, 20 e 21 de Setembro, às 21h, em que serão exibidos filmes em antigos lavadouros de Arroios e Lumiar. Também será possível ver o XVI Desfile Internacional da Máscara Ibérica, no dia 21, às 16h30. Mais de 450 participantes de todo o país e de Espanha, bem como alguns representantes das famosas máscaras Venezianas, irão animar Lisboa, desde a Praça do Município até à Praça D. Pedro IV, no Rossio.

As várias zonas da cidade ficarão iluminadas pela arte, música, cinema e dança até ao dia 29. O programa completo pode ser consultado online. Todos os espectáculos têm entrada livre e acontecem em espaços abertos, procurando alegrar a época de regresso às aulas e ao trabalho.