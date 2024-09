Em família: dar asas a Setembro, em terra ou no ar

FESTAS

Red Bull Flugtag

7 de Setembro

Os “loucos das máquinas voadoras” estão de volta a Portugal. O “Dia das Asas” está marcado para este sábado, das 13h às 18h, na Doca da Marinha de Lisboa, local aonde acorrem pilotos (mais ou menos) amadores, muito criativos, “amantes da bricolage ou simples apaixonados pela arte de voar".

A ideia parece simples: inventar um projecto com potencial de voo, movido apenas pela força humana, e testar os seus limites no ar, até se despenhar no Tejo. Em forma de avião, animal, barco ou ser mitológico, o que aqui interessa é a originalidade e a distância de voo.

A comandar a animação estão os anfitriões Carina Caldeira, Catarina Maia, João Manzarra e Rui Simões. A entrada é livre.

Festa do Livro em Belém

5 a 8 de Setembro

Promovida pela Presidência da República e pela APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a festa literária torna a assentar arraiais nos jardins do Palácio Nacional de Belém, em Lisboa.

A contribuir para esta sétima edição da iniciativa cuja estante é exclusiva para autores de língua portuguesa estão cerca de 70 bancas, apresentações de livros, sessões de autógrafos, leituras, debates, espaços de restauração, animação infantil dinamizada pelas Bibliotecas de Lisboa, jogos de tabuleiro, música e cinema. As portas estão abertas das 11h às 21h, com entrada livre.

Festa de Portimão

6 a 8 de Setembro

O centenário da elevação de Portimão a cidade dá o tom à festa desenhada pela cooperativa cultural Lavrar o Mar e apontada às famílias.

Entre sexta e domingo, toma conta de lugares como o Jardim 1.º de Dezembro, o Largo da Mó, os palcos do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense e da Sociedade Vencedora Portimonense ou a Praia da Rocha com espectáculos à moda portuguesa e italiana, em particular no que toca à tradição bonecreira.

Para o cartaz (detalhado aqui) contribuem as marionetas sicilianas, os fantoches napolitanos (Pulcinella) e os Robertos e Bonecos de Santo Aleixo, a representar a bandeira nacional. Figli d’Arte Cuticchio, Teatro delle Guarattelle, Mãozorra, S.A. Marionetas e Cendrev são os manipuladores de serviço. Grátis a 5€.

FESTIVAIS

Caramulo Motorfestival

6 a 8 de Setembro

O maior festival motorizado de Portugal volta às estradas do Caramulo para fazer as delícias de miúdos e graúdos, apreciadores e apaixonados da vida sobre rodas.

Na rota desta 19.ª edição estão mais de mil veículos, entre clássicos e supercarros, passeios, provas, concentrações, exibições, paradas, exposições, encontros com pilotos consagrados, automobilia e actividades que até as crianças podem conduzir.

A abrilhantar o programa, estão as celebrações dos 125 anos da Fiat, do centenário da MG, dos 90 anos do Citroën Traction Avant, dos 70 anos do Mercedes-Benz 300 SL e dos 60 anos do Ford Mustang.

Sete Sóis Sete Luas

6 a 8 de Setembro

De tentáculos estendidos a Mafra, a 32.ª edição do festival passa pela vila velha, Casa da Música Francisco Alves Gato e Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva (na Ericeira).

No programa vêm as artes circenses de Xabi Larrea, uma exposição sobre a Revolução dos Cravos (patente até 6 de Outubro) e as notas musicais da Piccola Banda Ikona, Ombligo e Luso 7Luas Band, colectivo que reúne intérpretes de Portugal, Brasil, França, Cabo Verde, Itália e La Réunion. A entrada é livre.

TEATRO

Estranhões e Bizarrocos

7 de Setembro

As “histórias para adormecer anjos” de José Eduardo Agualusa são transportadas para o palco pela companhia Comédias do Minho, num espectáculo com direcção artística de Joana Providência.

No pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda cria-se um mundo de impossíveis, em que, pelos olhos do pequeno público, passam “formigas mecânicas, pássaros a vapor, sapatos voadores, aparelhos de produzir espirros, estranhões e bizarrocos e outros seres sem exemplo” do livro do escritor angolano. Sábado, às 16h, com bilhetes a 5€. M/6

Aladino e a Lâmpada Mágica

8 de Setembro

Com base no célebre conto das Arábias, um musical que põe Aladino e o seu tapete voador ao serviço de valores como liberdade, tolerância, solidariedade ou humildade. Com texto e encenação de Sofia de Castro, é apresentado no Teatro Sá da Bandeira do Porto, domingo, às 11h30, com bilhetes de 10€ a 14€. M/6

MÚSICA

A Casinha de Chocolate

8 de Setembro

Pela Associação Setúbal Voz, uma ópera para bebés (até aos quatro anos) centrada na história dos irmãos Grimm em que duas crianças perdidas não resistem à tentação de entrar numa casinha de chocolate, habitada por uma bruxa que está interessada em fazer deles a próxima refeição… O clássico musicado por Engelbert Humperdinck é levado à cena através de canções, árias, ritmos e jogos, orientados por Sandra Oliveira e Helena de Castro.

No Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, no domingo, às 11h. Os bilhetes custam entre 5€ e 10€.

Luccas e Gi: O Mundo de Magia e Fantasia

7 e 8 de Setembro

Depois das lições dadas n’A Escola dos Aventureiros e n’O Bem vs O Mal, Luccas Neto, youtuber brasileiro e presença habitual no que respeita ao entretenimento no universo infantil, volta aos palcos com O Mundo de Magia e Fantasia.

Estreado em Março passado no Rio de Janeiro, o novo espectáculo promete uma jornada mágica, “mais envolvente e cénica”, ao universo das profissões e dos sonhos para o futuro. Tudo na companhia da cúmplice Gi (Giovanna Alparone) e de mais uns quantos figurinos da turma dos Aventureiros.

Sábado, às 17h30, no Meo Arena (Lisboa), com entradas para maiores de seis anos, entre 35€ e 80€. Domingo é a vez de Gondomar: no Multiusos, às 16h, com bilhetes de 37€ a 70€.

LEITURAS

Em Setembro… Fim das Férias

7 e 8 de Setembro

A nova temporada do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) abre com as leituras de Bru Junça.

Inspiradas no livro O Tigre na Rua e nos regressos à rotina, versam sobre o mês em que os dias se apequenam e se vê “como crescemos mais um bocadinho” depois dos ares do Verão. Sábado e domingo, às 11h30, com entrada a 1€.

Também nestes dias, às 16h30 e por 3€, é tempo de voltar à tela da Ampla - Mostra de Cinema, que aqui exibe cinco curtas-metragens: O Carrossel, A Aventura de Uma Bolacha, Baloiçando para a Lua, A Rainha das Raposas e Mexilhões com Batatas Fritas.