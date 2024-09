Os dois filhos de Putin e Kabaeva vivem isolados e entre uma miríade de luxos

A alegação da existência de filhos da relação discreta e não assumida entre Vladimir Putin, de 71 anos, e Alina Kabaeva, de 41, não é nova — chegou a ser apontada a existência de quatro ou cinco filhos​. No entanto, uma nova investigação independente vai mais longe, garantindo que a prole do casal se resume a dois rapazes, com 5 e 9 anos, que vivem como príncipes, longe de tudo e de todos, sob uma intensa cortina protectora.

A revelação chega depois de, nesta semana, Putin se ter referido aos membros mais novos da família, numa aparente confirmação da existência das crianças. “Alguns dos membros da minha família, os mais pequenos, também falam chinês — falam-no fluentemente”, disse Putin aos alunos de uma escola secundária em Kyzyl, a capital da República de Tuva, a cerca de três mil quilómetros a leste de Moscovo.

De acordo com o Dossier Centre, que se dedica a investigar “a actividade criminosa de várias pessoas associadas ao Kremlin”, os dois rapazes vivem como príncipes nos palácios que são propriedade do Presidente russo.

A investigação conta que o mais velho se chama Ivan Putin e o mais novo, Vladimir Putin Júnior, sendo que ambos se encontram longe de tudo e de todos — até dos pais. “Os filhos de Vladimir Putin e Alina Kabaeva — Ivan Putin e Vladimir Putin júnior — estão isolados em residências, viajando em iates e jactos”, lê-se no texto, que descreve que os dois rapazes “são guardados por agentes do FSO (Serviço Federal de Protecção), com amas, governantas e treinadores profissionais ao seu lado 24 horas por dia”, acrescentando que os irmãos “vêem pouco os seus pais”.

A averiguação concluiu ainda que os meninos nunca foram ao jardim de infância nem frequentam qualquer escola. Aliás, nenhum dos dois consta nas bases de dados do Estado; “desde a infância, têm o tipo de documentos de cobertura tipicamente feitos para espiões e pessoas sob protecção do Estado” e apenas “os familiares mais próximos conhecem as suas datas de nascimento”.

Por isso, os filhos de Putin e Kabaeva são acompanhados por professores contratados, que, aponta-se, auferem em torno de 750 mil rublos (cerca de 7700€) mensais. No entanto, apesar do bom salário, foi detectada uma rotatividade excessiva, que se justifica com a vontade de Putin em proteger os filhos da influência ocidental. Só que, depreende-se, o Presidente russo não tem sido bem-sucedido nessa missão: “O seu filho mais velho, Ivan, prefere os desenhos animados da Disney e, para desagrado dos pais, brinca a fingir ser aquelas personagens.”

A residência habitual dos dois rapazes é um dos palácios que fica em Valdai, no meio de florestas e lagos a norte de Moscovo, onde “à disposição das crianças estão dois póneis, coelhos e um São Bernardo, que é tratado por dois treinadores de cães do FSO. Entre os brinquedos, há uma grande colecção de conjuntos de construção Lego e um iPad — não só para jogos, mas também para videochamadas”. Além disso, descreve-se, “têm chefes de cozinha pessoais, que lhes preparam refeições separadas. Tal como Vladimir Putin, os seus filhos têm as suas próprias canecas e só bebem delas. Perto das crianças, há sempre guardas de segurança entre os oficiais do serviço de segurança presidencial, a principal divisão do FSO”.

No Inverno, porém, a família tem o costume de passar temporadas na estância de esqui de montanha Achipse, perto de Sochi. Para além de iates e de um comboio blindado, a família tem também “vários aviões e helicópteros à sua disposição”.

A relação entre Vladimir Putin e Alina Kabaeva, a ginasta nascida no Uzbequistão que chegou a ser descrita como “a mulher mais flexível da Rússia” — e uma das atletas mais medalhadas da história da ginástica rítmica, com duas olímpicas (uma de ouro), 14 no Campeonato Mundial e 21 no Campeonato Europeu —, nunca foi oficialmente confirmada, mas há quem garanta que os dois se terão casado numa cerimónia privada.

Os rumores do envolvimento surgiram, pela primeira vez, em 2008, altura em que Putin ainda era casado com a sua primeira mulher, a linguista russa Ludmila Putina, mãe das suas duas filhas mais velhas: Maria, de 39 anos, e Ekaterina, de 37 (Putin tem ainda uma filha de 21 anos, Elizaveta “Luiza” Krivonogikh​, filha de uma empregada de limpeza que, após a maternidade, se tornou accionista do Banco da Rússia e proprietária de vários apartamentos e de um iate). No entanto, o Kremlin desmentiu. E Kabaeva, que assumiu ter encontrado “o homem ideal”, nunca divulgou a identidade do seu parceiro, dizendo apenas: “É um homem muito bom, um grande homem, amo-o muito”.