Palace Hotel de Midões: o hotel rural que emergiu das cinzas

O antigo Palácio de Valverde estava destinado a museu, mas o fogo de 2017 acabou por lhe mudar o destino. Recuperado, o edifício do séc. XVIII, no concelho de Tábua, é agora um hotel com 14 quartos.

As estradas que conduzem até à aldeia de Midões são emolduradas por muito verde. Quem por ali passa não reconhece o cenário que, a meio de Outubro de 2017, o tornou notícia — quando toda aquela região do interior foi consumida pelas chamas. Estava tudo pronto para tornar o antigo Palácio de Valverde num museu, equacionando a possibilidade de criar um hotel de charme posteriormente. Mas as chamas, que por aqui lavraram, trocaram as voltas à família Tavares Pereira. O incêndio de Midões (como ficou conhecido, mesmo nos lugares à volta) destruiria por completo o edifício, que em Dezembro do ano passado renasceu das cinzas.