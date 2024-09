Cupra Terramar, ADN tribal com alma desportiva

A Cupra, marca nascida em 2018, depois de duas décadas a dar nome ao braço desportivo da Seat, voltou a provar que está decidida a conquistar clientes que não se importam em dar nas vistas, com a revelação do novo Terramar, SUV de 4,57 metros com uma veia desportiva a pulsar forte. “Este SUV desportivo vai levar a mentalidade jovem e desafiadora da Cupra a um público mais amplo, expandindo a marca e atraindo novos clientes que procuram um design de excelência e uma maior performance”, destacou Wayne Griffiths, CEO do emblema, que, após um arranque “tímido”, com versões próprias do Ateca e do Leon, se destacou com o lançamento do Formentor e do eléctrico Born (e, mais recentemente, com o Tavascan).

Agora, com o Terramar, a Cupra volta a inovar, introduzindo uma nova linguagem de design, com três triângulos — através dos Cupra Matrix LED Ultra, com tecnologia de Alta-Definição —, que, alega-se, destacam o modelo, que presta homenagem ao histórico circuito (Autòdrom de Sitges-Terramar) onde a marca foi lançada, como um veículo de gama alta. As linhas, bem vincadas, pretendem exaltar o lado mais emocional e desportivo do SUV, sendo complementadas por jantes que podem ir até às 20 polegadas.

Já o interior foi pensado sempre do ponto de vista do condutor: o volante de série, com patilhas e botões de comando, permite controlar várias funções sem tirar o foco da estrada, enquanto os bancos tipo baquet, também de série, garantem um bom apoio. A digitalização também foi desenhada para garantir que quem está no controlo do veículo não se tenha de distrair em demasia. Ou seja, um HMI redesenhado e melhorado foi implementado no cockpit digital, atrás do volante, bem como no sistema de infotainment de 12,9’’, que inclui um slider táctil retroiluminado. A experiência é complementada pelo head-up display no pára-brisas, que projecta informações directamente no campo de visão do condutor.

Foto Detalhe do interior DR

O ambiente do habitáculo pode ser alterado entre três temas: Deep Ocean, Moon Light e High Canyon. No primeiro, o azul-escuro combina bancos tipo baquet em PVC com um revestimento central em tecido criado a partir de Seaqual Yarn 100% reciclado, fabricado a partir de plásticos marinhos recolhidos em praias, oceanos, estuários e mares. No Moon Light, em cinza-escuro, os bancos Dinamica são revestidos na área central com pelo menos 73% de tecido reciclado, proveniente de plásticos PET e vestuário. Já no acabamento High Canyon, em borgonha escuro, os bancos tipo baquet apresentam-se com couro tratado através de um processo de curtimento à base de plantas.

O Cupra Terramar vai estar disponível para o mercado português com três opções de motorização, incluindo a nova geração de tecnologia híbrida plug-in (eHybrid), em duas declinações: com 204cv (150 kW) e, na versão VZ, com 272 cv (200 kW). Em ambas, promete-se autonomia eléctrica para mais de 100 quilómetros, graças à utilização de uma bateria com 19,7 kWh de capacidade útil, que pode ser carregada em corrente alternada (até 11 kW) ou em corrente contínua (até 50 kW, para recuperar até 80% da energia em 26 minutos). A gama de mecânicas completa-se com um motor a gasolina com hibridização ligeira, o 1.5 eTSI de 150cv, que recorre a um motor de arranque/gerador de 48V e uma bateria de iões de lítio de 48V, estando associado exclusivamente à transmissão DSG de sete velocidades.

Foto O Cupra Terramar vai estar disponível para o mercado português com três opções de motorização DR

Com base na arquitectura MQB Evo, o Terramar recorre a uma suspensão dianteira MacPherson e uma suspensão traseira multilink, juntamente com a suspensão desportiva (10mm mais baixa) — de série para todas as versões —, estando equipado com a nova geração do Controlo Dinâmico do Chassis (DCC), que inclui amortecedores de duas válvulas, o que, garante a marca, melhora significativamente a dinâmica, pautada também pela direcção progressiva de série.

No entanto, cabe ao condutor decidir o carácter do Terramar, através dos diferentes modos de condução: Comfort, Performance, Cupra (disponível para os VZ) e Individual. Já o controlo de estabilidade pode ser desligado nas versões VZ.

O Cupra Terramar deverá chegar a Portugal no fim deste ano, a partir de 41.900 euros. As reservas deverão iniciar-se ainda durante este mês.