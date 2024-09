Setembro é mês de celebrar o Vinho do Porto

Desde 1756, o Douro é reconhecido como a Região Demarcada e regulamentada mais antiga do mundo, um marco histórico na produção vinícola global. Para celebrar esta herança, entre os dias 10 e 20 de Setembro, o Porto será palco do Port Wine Day, um evento que reúne produtores, especialistas e consumidores para comemorar o Vinho do Porto.

O Port Wine Day foi criado em 2014 para celebrar o Dia Internacional do Vinho do Porto, instituído a 10 de Setembro, data em que o Marquês de Pombal estabeleceu a primeira região vinícola demarcada e regulamentada do mundo. Este evento assume um carácter festivo e educativo, estendendo-se por vários dias, com uma programação diversificada.

A não perder no Port Wine Day 2024 10 de Setembro (Casa da Música) - Entrega das distinções "Douro+Sustentável" (reservado a convidados)

10 de Setembro (IVDP, Porto) - Prova comentada "my Port Wine day" (sujeito a inscrição)

19 de Setembro (Salão Nobre do IVDP) - Masterclass "Os 30 anos do Porto Vintage 1994" (reservado a convidados)

20 de Setembro (Mercado do Bolhão) - Sunset Party Port Wine Day (entrada livre)

20 de Setembro (Mercado do Bolhão) - "Porto Colours" masterclass de cocktails com vinho do Porto (acesso através do passatempo #vinhosdodouroedoporto)

A singularidade do Douro

O que torna o Douro tão especial? Há 268 anos que esta região é internacionalmente reconhecida pelo seu terroir único, pelas vinhas íngremes que se debruçam sobre o rio e pelo esforço humano que, ao longo dos séculos, esculpiu e cultivou este terreno. O Port Wine Day, promovido pelo IVDP, é uma homenagem ao Vinho do Porto e ao papel vital que desempenha no desenvolvimento social e económico da região e do país.

Este evento pretende ser uma celebração das pessoas que fazem do Douro e do Vinho do Porto um património inigualável, mantendo viva uma tradição que há séculos encanta o mundo.

Os vinhos (também) são as pessoas que os criam

Um dos momentos emblemáticos da programação do Port Wine Day é a entrega das distinções “Douro+Sustentável”, que premeiam projectos e pessoas nas áreas de Enologia, Viticultura e Enoturismo, contando também com a categoria ‘Revelação’. Estas distinções reconhecem o sucesso e profissionalismo de todos aqueles que se destacam pela dedicação a estes empreendimentos. Mais do que isso, é uma oportunidade de valorizar quem rege a sua actividade com a preocupação pela sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental do território duriense.

A programação foi pensada para promover o contacto directo entre 30 produtores da Região Demarcada do Douro, consumidores e líderes de opinião.

Durante os dias do Port Wine Day são várias as actividades previstas, há masterclasses especializadas, provas de vinhos únicos, degustações e música ao vivo. Para cativar o público mais jovem, a programação inclui ainda, entre outros momentos, a masterclass "Porto Colours", que desmistifica a elaboração de cocktails com Vinho do Porto.