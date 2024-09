Site “AforroNet” já está operacional depois de suspensão de duas semanas

O serviço "AforroNet" volta a estar operacional esta sexta-feira, informa o IGCP, a agência que gere a dívida pública na sua plataforma. A retoma do serviço, suspenso desde 24 de Agosto, acontece “após conclusão da intervenção para a melhoria da protecção dos dados pessoais", avança a entidade.

O "AforroNet" permite consultar a posição integrada da carteira aforro, assim como simular e subscrever Certificados de Aforro (CA) e Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV).

O IGCP pede “desculpa pelo inconveniente causado pela indisponibilidade deste acesso digital”, garantindo que “não houve qualquer descontinuidade na operacionalidade da rede das entidades de colocação de produtos de aforro, nem nos sistemas de segurança dos produtos de aforro”.

Na mensagem colocada no seu site, a entidade gestora da dívida pública não dá detalhes sobre os motivos que levaram à suspensão do serviço, referindo apenas que “segue as práticas da indústria em matéria de segurança e protecção de dados e efectua testes e actualizações regulares aos seus sistemas de informação”.

Na nota que informava da suspensão, o IGCP limitou-se a dizer que se ficava a dever à necessidade de melhorar as “condições de segurança” do canal online.