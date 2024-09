Redes sociais dos Paralímpicos estão a gerar muita atenção - e algumas críticas

Os Jogos Paralímpicos 2024 estão no bom caminho para se tornarem na edição com mais público de sempre. A poucos dias do final do evento, já se tinham vendido de 2,3 milhões de bilhetes (o recorde, perfeitamente ao alcance, é 2,7 milhões, em Londres 2012) e a cobertura mediática também tem crescido. Entre os muitos contributos para aumentar a visibilidade da competição esteve (tem estado) uma campanha nas redes sociais que acabou por gerar alguma controvérsia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt