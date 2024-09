Liga das Nações: França não aproveitou brinde e acabou vergada em casa pela Itália

Entrada em falso, com golo aos 14 segundos, não impediu a “squadra azzurra” de voltar a vencer os franceses no primeiro jogo oficial desde o Euro 2008.

Depois da entrada em falso da Espanha campeã europeia e detentor do título da Liga das Nações, com um nulo frente à Sérvia para o Grupo A4, permitindo à Dinamarca assumir a liderança - graças ao triunfo (2-0) sobre a Suíça -, a competição que arrancou esta semana reservou para esta sexta-feira dois duelos no Grupo A2, com destaque para o França-Itália, no Parque dos Príncipes, em Paris.

O primeiro duelo a doer desde a fase de grupos do Euro 2008, em Zurique, quando os italianos venceram pela última vez os franceses. Desde então, sempre em jogos de preparação, o desfecho foi invariavelmente favorável à França, finalista vencida do Mundial do Qatar, que bateu a “azzurra” por três vezes.

Ciclo que agora, de novo num jogo a “sério”, foi interrompido, apesar da entrada desastrosa de Itália, que aos 14 segundos já perdia, após generosa oferta de Di Lorenzo… que Barcola (PSG) agradeceu, convertendo-a no seu primeiro golo pela selecção em seis internacionalizações.

Mas a França só aproveitou o embalo durante meia hora, não resistindo à reacção dos homens de Luciano Spalletti, que, mais uma vez, repetindo a sina do Alemanha 2024, entrou a perder. Contudo, depois de uma oportunidade de ouro de Frattesi, a Itália igualou mesmo por Federico Dimarco (30’), em lance de execução perfeita numa triangulação do regressado Tonali.

A França fez uma tentativa tímida de pegar nas rédeas, acabando, contudo, a primeira parte sem um sinal evidente de que poderia surpreender Donnarumma.

Fiel ao seu futebol furtivo, com uma linha de cinco médios a dispensar duas unidades para missões relâmpago, a Itália começou a segunda parte praticamente a passar para a frente do marcador.

Frattesi não marcou à primeira, mas foi recompensado à segunda, com um bom golo (51’) que abalava as fundações da equipa de Didier Deschamps.

O seleccionador francês reagia com as entradas de Koné e Dembélé, mas, apesar do infortúnio de Spalletti, forçado a fazer um par de substituições por lesões de Calafiori e Frattesi, foi a Itália a ter a última palavra, elevando a vantagem para 3-1 por Raspadori (74’).

A França não encontrava o antídoto para o veneno italiano e assim entrou na Liga das Nações (que conquistou em 2021) a perder em casa.

Também no Grupo A2, a Bélgica recebeu e bateu Israel por 3-1, com De Bruyne a bisar (21 e 52, de penálti) e Tielemans a fazer o outro golo (48’), com uma entrada fortíssima na segunda parte. Israel chegou ao intervalo empatada graças a um golo na própria baliza, de Castagne (36’), mas acabou a devolver a “gentileza” com um autogolo de Openda, entregando os três pontos aos “diabos vermelhos”.