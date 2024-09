Jogos Paralímpicos: Sandro Baessa conquista medalha de prata nos 1500 metros

O atleta português Sandro Baessa conquistou, esta sexta-feira, mais uma medalha para Portugal. Passou grande parte da prova de 1500 metros T20 de atletismo em quarto lugar, mas acabou com a prata ao pescoço.

O vice-camepão paralímpico cruzou a meta aos 3:49.46 minutos, a 4.06 segundos do primeiro classificado, o britânico Ben Sandilands que fixou um novo recorde mundial: 3:45.40 minutos. O bronze foi para o norte-americano Michael Brannigan que terminou a prova 45 centésimas de segundo após Sandro Baessa.

Baessa esteve em quarto lugar durante algum tempo, mas quando Sandilands atacou, aproveitou o desgaste dos então segundo e terceiro classificados e conseguiu manter-se na segunda posição até ao final da prova, trazendo a quinta medalha dos Jogos Paralímpicos Paris 2024 para Portugal.

É a primeira medalha de prata. Cristina Gonçalves, no boccia BC2, e Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, conseguiram ouro. Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e o ciclista Luís Costa, no contra-relógio H5 de estrada, trouxeram medalhas de bronze.