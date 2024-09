Veneza 81 acabou, e o melancólico regresso a casa faz-se com Wang Bing

Youth (Homecoming), final de uma trilogia do cineasta chinês, foi um dos acontecimentos finais de um concurso com uma plasticidade surpreendente, que torna fútil prever o palmarés deste sábado.

E agora o regresso a casa. Segunda-feira de manhã, os habitantes do Lido de Veneza, que fazem questão de ignorar o mais antigo festival de cinema do mundo que ali se desenrola, e os milhares de intrusos, à volta de 3000, que invadiram por estes dias os "seus" 18 quilómetros de ilha, reunir-se-ão para o café matinal nas praças e nas esplanadas. Suspirarão de alívio, uma vez que a cerimónia do palmarés, que acontece no domingo à noite, terá dado por terminada a 81.ª edição do festival. E reforçarão então, as gentes do Lido, aquilo que as liga.