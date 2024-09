Velório de Augusto M. Seabra esta sexta-feira no Picadeiro Real

As cerimónias fúnebres do crítico, divulgador e programador cultural Augusto M. Seabra decorrerão entre esta sexta-feira e sábado na zona de Lisboa, disse ao PÚBLICO fonte da família. O corpo do membro da equipa fundadora do PÚBLICO estará em câmara ardente a partir das 15h desta sexta-feira no Salão Nobre do Picadeiro Real (antigo Museu dos Coches), e de lá seguirá no sábado para o Tanatório de Barcarena.

O funeral terá lugar às 15h no Centro Funerário de Barcarena.

Augusto M. Seabra, de 69 anos, morreu na quinta-feira no Lar Santa Joana Princesa, em Lisboa, na sequência de vários problemas de saúde que o vinham debilitando há anos.

Crítico há 47 anos e colaborador de publicações de referência portuguesas como o semanário Expresso ou o PÚBLICO, era um nome essencial na análise da política cultural, para lá do seu papel como crítico de cinema, música clássica ou contemporânea, ópera, teatro e dança. Polemista e conhecido nome da cena cultural portuguesa desde o final da década de 1970, a importância do trabalho de Augusto M. Seabra foi resumida pelo também crítico António Guerreiro como sendo "o mais ecléctico da sua geração", acrescentando que "não há crítica da cultura sem esse eclectismo".