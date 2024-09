Fim-de-semana na TV: Gal, Wise Guy e música no Vale do Silêncio

CINEMA

Meu Nome É Gal

TVCine Edition, sábado, 18h20

Como é que a tímida baiana Gracinha se transformou em Gal Costa, uma das maiores e mais destemidas cantoras do Brasil? É a essa pergunta que este filme biográfico responde. Foca-se nos anos em que Gal se cruzou com Gilberto Gil e Caetano Veloso no movimento tropicalista. Aprovado pela própria, o filme já tinha sido rodado quando ela morreu, em Novembro de 2022, mas foi expandido depois, para incluir mais da sua carreira após a década de 1970.

Meu Nome É Gal abre o especial Na Rota dos Festivais, que exibe obras premiadas em certames internacionais todos os sábados de Setembro, em dose tripla, num total de 12 filmes. Este sábado também é dia de ver a A Paixão Segundo G.H., adaptação do livro de Clarice Lispector com assinatura de Luiz Fernando Carvalho (às 19h50), e Levante, a estreia em longa-metragem da realizadora brasileira Lillah Halla, a tocar temas como liberdade, direitos LGBTQIA+ ou interrupção voluntária da gravidez (às 22h).

Rasganço

RTP2, sábado, 00h10

Rasganço foi a primeira longa-metragem de Raquel Freire, depois de Rio Vermelho, a curta que a apresentou. Decorre no meio académico de Coimbra, dominado pelas tradições seculares da praxe. Um dia, chega à cidade um jovem de fora, que não pertence a esse mundo, que lhe permanece vedado. Para se vingar, seduz e conquista várias mulheres, para de noite se transformar num mutilador de jovens estudantes.

O rasganço que dá nome ao filme é a última, a mais violenta e selvagem tradição coimbrã: no dia em que um estudante acaba o curso, os amigos arrastam-no para o claustro, rasgam-lhe o traje com os dentes e as unhas e roubam-lhe a capa. Ricardo Aibéo, Ana Teresa Carvalhosa, Paula Marques, Isabel Ruth, Paulo Rocha, Luis Miguel Cintra, Ivo Ferreira, Ana Brandão, Ana Moreira e Lúcia Sigalho integram o elenco.

Doutor Estranho

Star Channel, domingo, 21h20

Filme de acção e aventura que transporta para o grande ecrã uma das mais ambíguas personagens Marvel, criada, em 1963, por Steve Ditko. Nomeado para o Óscar de melhores efeitos visuais em 2017, Doutor Estranho foi dirigido por Scott Derrickson, segundo um argumento seu e de C. Robert Cargill.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins e Mads Mikkelsen. Logo a seguir, às 23h37, o Star Channel emite a sequela lançada em 2022, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esta com realização a cargo de Sam Raimi.

O Pequeno Marciano

AXN White, domingo, 21h25

Baseado num conto do premiado escritor David Garrold, o filme de Menno Meyjes conta a história de David Gordon (John Cusack), um escritor de ficção científica que enviuvou recentemente e que resolve adoptar Dennis, um jovem órfão que afirma ser oriundo de Marte, apesar de todos os avisos da irmã e da responsável do orfanato.

Bombshell - O Escândalo

Hollywood, domingo, 21h30

Um drama realizado por Jay Roach sobre o escândalo relacionado com Roger Ailes, um dos fundadores do canal norte-americano Fox News, acusado de abuso de poder e assédio sexual a várias colaboradoras. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie e John Lithgow interpretam as personagens principais.

Monty Python, o Sentido da Vida

AMC, domingo, 1h58

A derradeira aventura cinematográfica dos seis membros originais da trupe cómica britânica Monty Python, datada de 1983, é uma comédia feita de sketches, cada um a corresponder às fases da vida de uma pessoa, enquanto se vai procurando, como manda o título, o sentido da vida ou algo parecido. Escrito e protagonizado por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones, o filme foi realizado pelo último e arrecadou o Grande Prémio do Júri no Festival de Cannes.

SÉRIE

Pôr do Sol

RTP1, sábado, 11h43

Reposição da segunda temporada da série-fenómeno que veio satirizar as fórmulas e os trejeitos das telenovelas, com respeito e humor feito muito a sério. Esta leva de episódios conta com mais peripécias, delírios e chavões no seio dos Bourbon de Linhaça e arrabaldes. E vem recheada de actores em participações especiais – porque, como explicou ao PÚBLICO o realizador Manuel Pureza, houve “muita gente a querer entrar nesta brincadeira”. Para (re)ver aos sábados, em dose dupla.

DOCUMENTÁRIOS

Montado, o Bosque do Lince Ibérico

RTP1, sábado, 9h57

O montado é um ecossistema de enorme biodiversidade e riqueza natural, importante para a conservação do solo, a qualidade da água e a produção de oxigénio, além de compor uma paisagem especialmente bela. “Feita de bosques abertos, de azinheiras e sobreiros que só se encontram na Península Ibérica, lembra-nos a savana africana”, descreve a actriz Joana Seixas, a narradora. As imagens foram captadas pelo documentarista e naturalista espanhol Joaquín Gutíerrez Acha, que contou com um orçamento milionário para realizar este filme.

Wise Guy

Max, domingo, streaming

Estreia. Passados 25 anos da estreia d’Os Sopranos, o oscarizado documentarista Alex Gibney aponta a lente ao fenómeno televisivo em torno da família de mafiosos encabeçada por Tony Soprano, e também ao criador da série, David Chase. Conta com palavras do próprio, entrevistas com o elenco e outros elementos da produção, e imagens de arquivo onde se podem ver, por exemplo, audições aos actores.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Escócia

RTP1, domingo, 19h36

Directo. Depois de ter inaugurado a campanha na Liga das Nações na quinta-feira com uma vitória sobre a Croácia por 2-1, a selecção das “quinas” procura mais pontos no grupo 1, agora frente à Escócia, novamente no Estádio da Luz. A outra adversária de Portugal neste grupo é a Polónia, mas esse encontro só acontece a 12 de Outubro.

MÚSICA

Música no Vale

RTP2, sábado, 22h01

Directo. Nos últimos anos, o concerto no Vale do Silêncio tornou-se um dos momentos mais aguardados por Lisboa na programação das Festas na Rua. Desta vez, o Coro e a Orquestra Gulbenkian, sob a direcção do maestro Cesário Costa, presenteiam o público com repertório de óperas e musicais. O programa começa na Carmen de Bizet e termina na Carmina Burana de Carl Orff, com passagem por música de Weber, Massenet, Verdi, Mascagni, Puccini, Borodin, Braga Santos, Gershwin e Bernstein. A apresentação fica a cargo da actriz Cláudia Semedo.

Suíte para Um Mundo em Sofrimento

RTP2, domingo, 23h26

Um projecto de Tanja Tetzlaff para “pedir perdão à natureza”, explica o site oficial da violoncelista alemã. Viajou pela Europa a tocar em locais afectados pelas alterações climáticas – um roteiro “simultaneamente deslumbrante e perturbador” em que “a beleza da música [as suítes para violoncelo n.º 4 e 5 de Bach] entra em contraste cortante com as imagens frequentemente dramáticas da natureza danificada”.

INFANTIL

Super Monstrinhos

Panda, sábado, 18h30

Há Novos alunos na escola dos Super Monstrinhos. É um episódio escolhido à medida de um especial que aqui começa para animar o regresso às aulas dos mais pequenos. Chama-se A Mochila Mágica do Panda e fica no ar ao sábado e domingo, até dia 22, com episódios temáticos desta e outras séries do canal: Simão, Masha e o Urso, As Novas Aventuras do Ruca e A Casa de Bonecas da Gabby.

A Arca de Noé: A Aventura (VP)

Nos Studios, domingo, 9h33

Comédia animada com realização do brasileiro Sérgio Machado, com protagonistas inspirados em Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Na iminência do dilúvio, dois ratinhos decidem infiltrar-se na arca em que Noé está a recolher um casal de cada espécie. Já lá dentro, sugerem que se faça um concurso de música. Talvez seja a solução ideal para superar a pressão do confinamento e evitar que se comam uns aos outros.