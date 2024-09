Augusto M. Seabra (1955-2024): uma memória sobrenatural, um curioso insaciável

Com a morte, na madrugada desta quinta-feira, de Augusto M. Seabra, desaparece, aos 69 anos, um dos críticos culturais mais decisivos do pós-25 de Abril, um homem que aliava uma memória quase sobrenatural a uma insaciável curiosidade por todas as disciplinas artísticas, e cujos elogios e reservas eram respectivamente ansiados e temidos por criadores de áreas tão diversas como o cinema, a música erudita ou o teatro, para não falar dos sucessivos ministros da Cultura que zurziu sem piedade, a ponto de um deles, João Soares, lhe ter prometido “umas bengaladas” que fizeram ricochete e acabaram por ditar a sua saída do cargo.

