Este Verão foi o mais quente e 2024 deve bater todos os recordes de temperatura

O Verão deste ano foi o mais quente alguma vez registado a nível global, ficando 0,69 graus Celsius acima da temperatura média de Junho, Julho e Agosto registada entre os anos de 1991 a 2020, anunciou o serviço de alterações climáticas (C3S) do programa europeu Copérnico nesta sexta-feira.

Além disso, o passado mês de Agosto foi também o mais quente registado a nível global (empatado com o de Agosto de 2023), com uma temperatura à superfície do ar de 16,82ºC, 0,71ºC acima da média de Agosto no período de 1991 a 2020. “A temperatura global média dos últimos 12 meses (de Setembro de 2023 a Agosto de 2024) é a mais alta alguma vez registada para qualquer período de 12 meses”, lê-se no comunicado enviado pelo Copérnico ao PÚBLICO.

As temperaturas relativas a Agosto fazem ainda com que este seja o 13.º mês num período de 14 meses em que a temperatura média ultrapassa o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, de acordo com a base de dados ERA5, usada por este serviço europeu. Corresponde também ao 13.º mês num período de 14 meses em que as temperaturas médias mensais foram as mais elevadas para o mês em questão. Os recordes consecutivos em ambos estes critérios foram quebrados em Julho passado.

“Nos últimos três meses de 2024, o planeta viveu o Junho e Agosto mais quentes, o dia mais quente e o Verão boreal [Hemisfério Norte] mais quente desde que há registos”, afirmou a directora-adjunta do C3S, Samantha Burgess, citada no comunicado. “Os eventos extremos ligados às temperaturas a que assistimos neste Verão vão tornar-se mais intensos, com consequências mais devastadoras para as pessoas e para o planeta, a não ser que tomemos medidas urgentes para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.”

A caminho do ano mais quente

As temperaturas médias registadas no Verão do Hemisfério Norte de 2024 superam o anterior recorde, do Verão de 2023. Na Europa, as temperaturas estiveram acima da média, sobretudo no sul e no Leste do continente, mas estiveram “abaixo da média” no oeste de Portugal, assim como na Islândia, no Reino Unido, no sul da Noruega e em partes da Irlanda. Segundo o Copérnico, a região do Mediterrâneo e a do Leste da Europa tiveram circunstâncias “mais secas do que o habitual, em alguns casos associadas à seca”.

A temperatura média na Europa foi a mais alta alguma vez registada nesta estação do ano. Ficou 1,54ºC acima da média de 1991 a 2020 e ultrapassou o anterior recorde de 2022 (1,34 graus acima da média). Ainda assim, o mês de Agosto foi apenas o segundo mais quente no continente europeu, ficando atrás das temperaturas de Agosto de 2022.

O ano de 2024 deverá também tornar-se o mais quente desde que há registos. O serviço climático do Copérnico refere que a anomalia de temperatura registada entre Janeiro e Agosto de 2024 é a mais alta registada para este período: ficou 0,23ºC acima do mesmo período em 2023, que foi o ano mais quente desde que há registos.

O ano de 2024 só não superará esse recorde de 2023 caso esta anomalia de temperatura média seja inferior a 0,30ºC nos restantes meses do ano. Mas, lê-se no comunicado, “tal nunca aconteceu em toda a base de dados ERA5, tornando cada vez mais provável que 2024 seja o ano mais quente desde que há registo”.