Cinco sugestões para celebrar a demarcação do Douro, a 10 de Setembro e depois também

O Marquês de Pombal regulamentou a região demarcada do Douro em 1756, a 10 de Setembro. E é por isso que este é o mês do vinho do Porto. Cinco sugestões para o celebrar, no bar, à mesa ou no mercado.

Foi a 10 de Setembro de 1756 que o Marquês de Pombal regulamentou aquela que é a mais antiga região demarcada do mundo, o Douro Vinhateiro. O Port Wine Day, ou Dia Internacional do Vinho do Porto, celebra-se desde 2014 precisamente nesse dia — há outra data, em Janeiro, que nasceu de uma acção de promoção nos EUA que ganhou vida própria, mas o 10 de Setembro é a data em que a generalidade do sector comemora a demarcação pombalina e o vinho do Porto. Eis cinco sugestões para celebrar 'o vinho fino', no dia 10 e nos restantes dias do mês. Na verdade, há aqui sugestões para seguir em qualquer altura do ano. E para todas as bolsas.

Real Companhia oferece cálice em 22 restaurantes

Naquele dia de Setembro, há 268 anos, o Marquês de Pombal instituiu a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, regulamentando dessa forma a região. A 'herdeira' dessa instituição é a Real Companhia Velha (RCV), que para celebrar a dupla efeméride, na próxima terça-feira, vai brindar com um cálice de Quinta das Carvalhas Tawny 20 Anos de oferta todos aqueles que forem aos restaurantes que aderiram à iniciativa.

São estes: Adega de São Nicolau (Porto); Brisa do Mar, do Hotel Quinta do Lago (Almancil, Loulé); Cafeína (Porto); Calça Curta (Castanheiro, Carrazeda de Ansiães); Casa da Companhia do Hotel Casa da Companhia (Porto); Castas e Pratos (Régua); Dom Sebastião (Lagos); Enoteca 17.56 (Vila Nova de Gaia); Gambrinus (Lisboa); JNcQUOI Avenida (Lisboa); Kabuki (Lisboa); Lisboa à Noite (Lisboa); Mar do Inferno (Cascais); Nogueiras (Porto); O Manel (Nogueira, Braga); O Restaurante Vale Abraão, do Hotel Six Senses Douro Valley (Samodães, Lamego); Oxalá (Ovar); Pequeno Mundo (Almancil, Lagos); Roda da Lage (Caldas de São Jorge, Santa Maria da Feira); Romando (Vila do Conde); Sancho (Lisboa) e Tasquinha da Linda (Viana do Castelo).

"Para brindar em grande", refere a empresa, serão servidas garrafas de grande formato, em concreto de 5 litros, do tawny de "enorme complexidade aromática", "muito rico no palato", elegante e "persistente". Que o vinho das Carvalhas seja o chamariz para quem ainda não conhece a emblemática propriedade situada em frente ao Pinhão, referida em diferentes escritos desde 1759 e onde a RCV faz, cada vez mais, vinhos que correspondem à diversidade de terroirs de que ali dispõe, vinhos cirúrgicos.

Pôr-do-sol no Bolhão

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) tem várias iniciativas a decorrer durante o mês de Setembro e, entre essas acções, aberta ao público em geral, e com entrada livre, haverá uma "sunset party" no dia 20, no emblemático mercado do Bolhão, na Invicta. Trinta casas de vinho do Porto marcarão presença nesta festa, em que a organização espera ter gente de todas as idades, é certo, mas aposta sobretudo nas "faixas etárias mais jovens". Para além da prova de vários Portos, "na cozinha do mercado do Bolhão vai realizar-se uma masterclass de cocktails com vinho do Porto intitulada Porto Colours" e dirigida pelo bartender Paulo Ramos, da Cocktail Academy. Ou não fizesse parte da estratégia de promoção do IVDP "conquistar este público para a redescoberta do vinho do Porto, descomplicando o seu consumo".

Cocktails com Porto, também em Lisboa

Brinde com um cocktail de vinho do Porto, no Porto ou em Lisboa já há vários espaços (alguns temporários, mas ainda assim) onde a mixologia se encantou (e nos encantou) pelo generoso. Na Invicta, Setembro é sinónimo de “Back to School” no Rebel Port Club, o bar pop-up da Symington, que este sábado, dia 7, e na contagem decrescente para o final do Verão, transforma o LOT numa galeria de arte por um dia, reunindo obras dos artistas Dear Anushka, Pedro Não Bonito e Pedra no Rim — é uma parceria com a PLATO, de Évora. Até ao final do mês, o Rebel "contará ainda com mais uma noite de Drag Bingo e com o lançamento da nova colecção da marca portuguesa Sanjo", informa a empresa.

Na capital, o Red Frog é um dos que tem orgulho em "trabalhar o que é nosso", como explicou há dias ao PÚBLICO Paulo Gomes, bartender e um dos fundadores do bar. Entre as criações do bar lisboeta, que actualmente ocupa a 88.ª posição na lista dos 100 melhores bares do mundo, há desde um falso vinho branco (Fake Wine) a uma versão do Funk Punch (Zeppelin Funk Punch), com preços a rondar os 15 euros. Paulo e o sócio, Emanuel Minez, optaram por cocktails menos convencionais.

Portos brancos da Kopke em prova

O Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, recebe de 20 a 22 de Setembro, a 3.ª edição do Nobre Gosto, evento organizado pela revista Grandes Escolhas e dedicado ao melhor que os vinhos generosos têm para oferecer. Este ano, conta com a participação especial de produtores de Vinho de Jerez (Espanha) e Tokaj (Hungria), está portanto bom de ver que o Porto não é o único motivo de interesse do Nobre Gosto, mas como é ele que nos traz aqui fica a sugestão para participar na prova O maravilhoso mundo dos Portos brancos da Kopke. Sem sombra de dúvida fabulosos e subvalorizados durante muito tempo, os Portos brancos com indicação de idade só estão regulamentados desde 2005. E a Kopke, onde o Porto branco é feito exactamente como um tinto — fermenta com película e engaço —, é uma das casas de vinho do Porto que têm mais brancos no seu portefólio (à venda, entenda-se). Numa pesquisa rápida na sua loja online, aparecem vários Colheita que remontam aos anos 2000 e até um Porto branco de 1935. A casa também tem a gama completa da indicação de idade: 10, 20, 30, 40 e 50 anos.

A entrada diária no Nobre Gosto custa 10 euros, com direito ao copo do evento e a várias provas livres. As provas comentadas, como é o caso desta da Kopke, têm lugares limitados. Ainda não foi anunciado o valor destas provas especiais (haverá outras dedicadas ao vinho Madeira, ao Carcavelos e ao Moscatel de Setúbal), mas as várias modalidades estão em breve à venda na Ticketline.

Porto WineXacademy

A Porto Business School e a Sogrape lançaram o Porto WineXacademy, um programa de cinco dias (29 de Setembro a 5 de Outubro) "sobre o património vitivinícola português e o seu olhar sobre o futuro". Espécie de curso intensivo e in loco, a ideia é que aqueles que queiram participar — e possam, é preciso dizê-lo, já que o programa custa nada mais, nada menos do que 5.500 euros — possam "aprofundar conhecimentos sobre a história e estórias do vinho, compreender o processo de produção, desde o cultivo da uva ao engarrafamento, descobrir as castas portuguesas e explorar práticas inovadoras e sustentáveis", é explicado em comunicado.

A proposta combina visitas guiadas a locais como a Livraria Lello ou as Caves Ferreira, na Invicta, mas também a Quinta do Seixo, no Douro, com masterclasses orientadas por especialistas, e ministradas em inglês. O programa inclui alojamento no hotel vínico The Lodge, no Porto, e uma noite no Douro, e promete incluir "vinhos excelentes", é certo, mas ainda assim esta não é uma 'celebração' para todas as bolsas.