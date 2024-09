Sismo de magnitude 3,1 com epicentro a 30 quilómetros a sul de Sesimbra

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi registado esta quinta-feira em Portugal, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a sul de Sesimbra, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O abalo foi registado às 03h26, referiu o IPMA em comunicado.

De acordo com a agência meteorológica, responsável também pela monitorização dos sismos, "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", indicou. Sabe-se que o sismo teve origem a seis quilómetros de profundidade.

A 26 de Agosto, um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05h11 nas estações da Rede Sísmica do continente, com epicentro a cerca de 60 quilómetros a oeste de Sines. O abalo foi sentido em várias zonas de Portugal e com maior intensidade nas regiões de Setúbal e Lisboa. Em termos de magnitude, foi o 10º maior sismo desde o século XVI, de acordo com o IPMA.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excepcionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).