Portugal tem quase 15 mil cuidadores informais e a maioria são mulheres

Portugal tem quase 15 mil cuidadores informais, dos quais mais de nove mil são cuidadores principais, sobretudo mulheres com idade média próxima dos 60 anos, segundo dados do Instituto da Segurança Social (ISS) relativos a Julho.

Do total de 14.941 cuidadores informais, 9201 eram cuidadores principais e 5732 cuidadores não principais. Ainda segundo o ISS, o número total representa um crescimento de 1,6% em relação ao mês de Junho, e de 21% quando comparado com o período homólogo.

Entre os dois tipos de cuidadores, foram os cuidadores informais não principais que registaram o maior aumento, com mais 23% do que em Julho de 2023 e 2,5% do que em Junho deste ano.

O cuidador informal principal abrange o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da linha recta ou da linha colateral da pessoa cuidada, que acompanha e cuida desta de forma permanente, que com ela vive e que não aufere qualquer remuneração pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Apenas os cuidadores principais podem requerer o respectivo subsídio, que está ainda dependente dos rendimentos do agregado, pelo que apenas 5340 cuidadores principais receberam a prestação, cujo valor médio foi de 351,30 euros.

Os dados do ISS mostram que, entre os 14.940 cuidadores, 61,6% têm o estatuto de cuidador principal, 84,4% são mulheres, com idade média de 58 anos, mas com uma concentração significativa na faixa etária dos 50 aos 59 anos (5166 pessoas).

A maioria dos cuidadores (14.472) está apenas responsável por uma pessoa, mas há 468 casos de cuidadores que têm mais do que uma pessoa a cargo.

Na perspectiva da pessoa cuidada, o ISS adianta que há 15.207 pessoas, 54,8% das quais mulheres, com idade média de 62 anos, mas com mais de metade (8.626) concentrada na faixa etária acima dos 65 anos.

De entre as pessoas cuidadas, 15.152 têm um cuidador e as restantes 55 têm mais do que uma pessoa a cuidar delas.

Hospitalização domiciliária pode ajudar

No dia em que se completam cinco anos desde a aprovação do estatuto do cuidador informal, a Associação de Cuidadores Informais defendeu que o estatuto destes cuidadores deveria ser muito mais abrangente, tal como o respectivo subsídio, criticou a falta de apoio domiciliário e sugeriu que estes casos sejam elegíveis para hospitalização domiciliária. Em declarações à agência Lusa, Maria Anjos Catapirra lembrou que o estatuto sofreu alterações recentes, mas salientou que "a única coisa" em que isso se traduziu foi na inclusão de pessoas não familiares para a atribuição do estatuto.

A responsável destacou que, apesar dessa alteração, essas pessoas só têm acesso ao estatuto de cuidador informal se coabitarem com a pessoa cuidada e não têm direito ao subsídio, uma vez que ficam equiparadas ao cuidador informal não principal.

As pessoas trabalham muito e sem descanso. Portanto, dêem-lhes alguma dignidade, porque considerar o rendimento do agregado familiar implica que, na maioria dos casos, as pessoas não têm direito a nada, têm zero euros de subsídio Maria dos Anjos Catapirra, Associação de Cuidadores Informais