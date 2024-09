Famílias dos militares que morreram no Douro podem vir a receber 455 mil euros cada

Haverá duas indemnizações, uma paga pelo Estado, no valor de 205 mil euros, e outra suportada pela seguradora do helicóptero, de 250 mil euros. Não se sabe se famílias vão poder acumular as duas.

As famílias dos militares da GNR que morreram na semana passada na queda de um helicóptero de combate aos incêndios no rio Douro poderão vir a receber 455 mil euros de duas indemnizações, uma, no valor de 205 mil euros, paga pelo Estado, e outra, de 250 mil euros, suportada pelo seguro de acidentes daquela aeronave. Não é, contudo, ainda claro se as famílias vão poder acumular as duas indemnizações.