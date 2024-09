Empresário diz aos juízes que autarca de Espinho lhe pediu 50 mil euros em “luvas”

Francisco Pessegueiro confessou de forma genérica a acusação de corrupção que envolve dois ex-autarcas de Espinho no início do julgamento do processo Vórtex, naquela cidade.

O empresário Francisco Pessegueiro que está acusado de oito crimes de corrupção e cinco de prevaricação, entre outros, confessou de forma genérica esta quinta-feira os factos de que está acusado perante o colectivo de juízes que o está a julgar no Tribunal de Espinho.

O julgamento do processo Vórtex arrancou esta quinta-feira, tendo Francisco Pessegueiro pedido para ser o primeiro a prestar declarações. No início da inquirição, o presidente do colectivo questionou o empresário sobre se confirmava de forma genérica os factos que constavam da acusação, tendo Francisco Pessegueiro respondido afirmativamente.

Depois o juiz passou a confrontar de forma detalhada o empresário com os factos que integram a acusação. Ao fim de mais de duas horas, Francisco Pessegueiro contou como Joaquim Pinto Moreira, antigo presidente da Câmara de Espinho, lhe pediu 50 mil euros em “luvas” num café-bar daquela cidade, entre finais de 2020 e início de 2021.

“Foi aí que ele me pediu o dinheiro pelas démarches políticas: 25 mil euros para o projecto 32 Nascente e 25 mil euros para o lar”, afirmou perante o colectivo de juízes. Quanto a um outro projecto, relativo à construção de um hotel em frente ao mar, Pinto Moreira terá dito que não conseguia ainda quantificar quanto iria pedir já que era uma obra numa zona muito sensível.

O empresário assumiu que aceitou pagar o dinheiro, mas apenas quando vendesse os terrenos com os projectos aprovados. E garantiu aos juízes que sentiu que não tinha como não aceder aos pedidos de Pinto Moreira, dizendo ter-se sentido como se estivesse num beco sem saída. “Não queria que os meus projectos entrassem para uma gaveta e ficassem encostados a um canto”, reconheceu.

Francisco Pessegueiro afirmou, contudo, que “nunca chegou a entregar qualquer dinheiro a Pinto Moreira”, já que os projectos em causa, que pretendiam ter o estatuto de estratégicos para não terem de cumprir o Plano Director Municipal, nunca chegaram a ser votados na assembleia municipal.

Em Setembro de 2021, ou seja, uns meses após o alegado pedido do autarca, o socialista Miguel Reis venceu as eleições autárquicas em Espinho e o social-democrata Pinto Moreira deixou de ser presidente da câmara.

A ouvir o empresário estava Pinto Moreira, que foi deputado do PSD na anterior legislatura, e que está acusado do crime de tráfico de influências na qualidade de parlamentar e dois crimes de corrupção agravada e um de violação de regras urbanísticas enquanto autarca. Sentado a seu lado estava Miguel Reis, acusado de quatro crimes de corrupção (um dos quais agravado) e cinco de prevaricação e que chegou a estar em prisão preventiva neste caso.

No início do depoimento, Francisco Pessegueiro começou por explicar a relação que tinha com cada um dos outros 12 acusados, incluindo dois dos alegados corruptores.

O empresário, que confirmou que era quem geria de facto a Construções Pessegueiro, uma empresa imobiliária da família, contou que conheceu Pinto Moreira de forma casual no parque de estacionamento do restaurante McDonald’s. “Reunia-me imensas vezes com ele [por motivos profissionais], mas mantínhamos uma relação distante, de respeito”, afirmou.

Confirmou que chegou a ter o telemóvel de Pinto Moreira, mas disse que pensa que tal terá acontecido apenas depois de o antigo autarca ter saído da presidência da câmara.

Já quanto a Miguel Reis, arquitecto de profissão, contou que o conheceu antes de ele ser eleito, na sequência da compra de uma casa para habitação própria na Rua 18, em Espinho. “O arquitecto Miguel Reis ficou de ver a capacidade construtiva da casa e se era um imóvel classificado”, relatou.