Embaixador do Brasil em Portugal apela por apoio ao Brasil na luta contra a fome

No discurso da celebração da Independência do Brasil, o embaixador brasileiro em Portugal, Raimundo Carreiro, fez um apelo a que mais países se juntem na luta contra a fome. “Convido os representantes de todos os países aqui presentes a incentivarem seus governos a levar em consideração o chamamento do presidente Lula para aderir à Aliança contra a Fome”, disse, em discurso.

O embaixador citou dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para explicitar que o número de pessoas que passam fome no mundo chegou a 828 milhões — mais de 10% dos habitantes do planeta.

Erradicar a fome e a pobreza eram dois dos principais objetivos do milênio na área do desenvolvimento sustentável. “Mas, em vez de avançar, o mundo retrocedeu aos níveis de subnutrição observados em 2008”, afirmou Carreiro.

Ele lembrou os três pilares dos programas sociais da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza: compromisso de que sejam criadas políticas públicas bem-sucedidas, treinamento e capacitação técnica e existência de fontes de financiamento.

"A ONU estima que são necessários 40 bilhões de dólares (R$ 224 bilhões) ao ano para erradicar a fome no mundo. Pode parecer muito, mas é uma pequena fração do que se gasta anualmente com guerras", enfatizou.

Carreiro lembrou que Portugal foi convidado pelo Brasil a participar das reuniões de preparação da próxima reunião do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. Ele disse que Portugal "se reconheceu" nas três prioridades que o Brasil estabeleceu para o encontro: reforma da governança global, desenvolvimento sustentável e combate à fome e à pobreza.

Balanço da atuação

O embaixador aproveitou para apresentar as linhas gerais das relações entre Portugal e Brasil no último ano. Na economia, chamou a atenção para o crescimento das iniciativas tecnológicas. "No campo do empreendedorismo, destaco que mais de mil brasileiros participaram da última edição do WebSumit em Lisboa", assinalou.

Destacou que a comunidade brasileira passou de 80 mil legalizados em 2012 para 400 mil legalizados mais recentemente, sem contar os que têm dupla nacionalidade e os que estão em processo de legalização. Esse movimento, no entender dele, provocou um crescimento dos serviços necessários para atender esses cidadãos.

"Na Embaixada, por exemplo, somos responsáveis pela emissão de declarações para obtenção de Equivalência de Histórico Escolar. Nós digitalizamos o processo e hoje emitimos 18 mil dessas declarações por ano", exemplificou.

Sobre a inserção do Brasil no mundo, citou que hoje o país é uma potência na área da sustentabilidade, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo e que, neste ano, o crescimento econômico chegará a 3%.