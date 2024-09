Cia Barbixas se une a Mário Bomba em comédia cheia de improvisos

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Cia Barbixas, grupo brasileiro de comédia, promete fazer barulho em Portugal. A turnê pelo país, que começa neste sábado (07/09), comemora 20 anos de carreira da companhia. O trio de atores passará por Lisboa, Braga e Porto tendo como convidado especial o humorista português Mário Bomba. A combinação promete arrancar gargalhadas do público com o espetáculo Improvável.

Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna tem levado a peça cheia de improvisos por várias partes do mundo, sempre com sucesso. Não à toa, Improvável está há 17 anos em cartaz. Serão quatro apresentações no Casino Lisboa, sábado e domingo. Depois, o Barbixas seguirá para o Fórum de Braga, no dia 12, e, de lá, para o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, nos dias 14 e 15 de setembro.

Improvável é um espetáculo único, pois nenhuma apresentação se repete, já que o roteiro é criado na hora, com base em temas sugeridos pela plateia. "Tem fã que compra ingresso para todas as sessões porque sabe que cada uma será diferente", diz Anderson. E essa conexão especial com o público tem se expandido para além dos brasileiros.

Segundo o comediante, o grupo, que se apresentou pela primeira vez em Portugal em 2011 para uma plateia majoritariamente brasileira, hoje atrai um número maior de portugueses. "Rompemos uma barreira. Fazemos o espetáculo como no Brasil, sem adaptações, e o público português recebe muito bem", afirma.

Expressões portuguesas

Mário Bomba, convidado especial desta turnê, traz uma inteiração divertida com a plateia. Anderson relembra momentos hilários em que a equipe aprendeu expressões portuguesas na hora da apresentação, gerando risos tanto no palco quanto na plateia. "Certa vez, pedimos uma expressão bem portuguesa e alguém falou ‘resvés Campo de Ourique’. Não sabíamos o significado e foi muito divertido. O Mário tem essa cumplicidade com o público, que é incrível", conta.

Além das apresentações ao vivo, a Cia Barbixas tem um canal consolidado no Youtube para quem quiser acompanhar o trabalho tanto online quanto nos palcos. Anderson relembra como tudo começou: “Gravamos Improvável em 2007 para lançar um DVD, mas o vídeo explodiu no YouTube na época em que a plataforma estava começando. Isso nos deu uma visibilidade enorme e fez com que os ingressos para os shows se esgotassem rapidamente”.

A paixão pela comédia levou o grupo a abrir seu próprio espaço em São Paulo, o Clube Barbixa de Comédia, que funciona na tradicional Rua Augusta. "Nossa casa fica em São Paulo, mas Portugal virou um destino obrigatório. Voltamos sempre, e cada vez com mais vontade de nos conectarmos com esse público maravilhoso", afirma Anderson.

Para os integrantes da Cia Barbixas, o humor transcende fronteiras e, com improviso e talento, consegue arrancar gargalhadas de qualquer plateia. “Queremos fazer espetáculos inesquecíveis em Portugal. Estamos nos sentindo em casa”, frisa o comediante.