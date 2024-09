Voto contra do PS ao OE mais próximo? Socialistas não aceitam aproximar posições nem no IRC nem no IRS Jovem.

Haverá possibilidade de o PS se aproximar das posições do Governo para a viabilização do Orçamento do Estado? Ao que o PÚBLICO sabe, só se o Governo deixar mesmo cair a diminuição do IRC e o IRS Jovem. A direcção socialista rejeita qualquer solução intermédia para o IRC e recusa totalmente moderar a proposta do IRS Jovem do Governo.