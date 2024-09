Gouveia e Melo, o próximo Presidente da República?

O almirante Henrique Gouveia e Melo remete para o final deste ano, depois de deixar a vida militar, um anúncio sobre uma possível candidatura à Presidência da República. Até lá, declarou em entrevista à RTP3, o chefe do Estado Maior da Armada não se deixará "condicionar" com a discussão dessa possibilidade. Gouveia e Melo está próximo de assumir uma candidatura a Belém?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.