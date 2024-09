Queres voltar a estudar? Há cursos grátis em várias universidades do país

Podes estudar de forma gratuita em várias faculdades do país, uma medida apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Se tens mais de 23 anos e queres especializar-te, mas ainda não o fizeste por causa do preço das propinas esta pode ser uma boa opção para ti.

Nesta lista, há cursos que não exigem qualquer propina e outros em que pagas a propina mas, mais tarde, recebes um reembolso total ou quase total. Em alguns casos, só recebes esse reembolso depois de concluíres o curso com aproveitamento.

Não importam as notas que tiveste no passado, aqui os critérios são diferentes. São beneficiadas pessoas maiores de 23 anos, com níveis de ensino inferiores e desempregados porque a medida tem como objectivo contribuir para a “graduação da população” e aumentar “a investigação e desenvolvimento em Portugal”, segundo se lê no site da Direcção-Geral da Educação.

As candidaturas seguem quase todas a mesma lógica, pedem poucas informações para além das exigidas pelos critérios de selecção e os formulários encontram-se no site da própria instituição de ensino.

Estes cursos devolvem a propina

Há um número estabelecido de bolsas que varia de acordo com o curso que queres frequentar — a informação está disponível online. E há cursos para todos os gostos, em vários pontos do país. Em alguns casos podes ter de pagar a propina e candidatar-te à bolsa PRR para receberes o reembolso.

O P3 reuniu alguns exemplos de cursos grátis.