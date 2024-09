À procura de uma experiência de trabalho no estrangeiro? Este programa é para ti

Podem concorrer ao INOV Contacto jovens até 29 anos que tenham licenciatura ou mestrado integrado e dominem o inglês. As candidaturas decorrem até 27 de Setembro.

Há mais um programa para universitários interessados em ter uma experiência profissional no estrangeiro. As candidaturas aos estágios internacionais INOV Contacto, iniciativa da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), decorrem até dia 27 de Setembro e aceitam dois tipos de candidatos.

Podem inscrever-se jovens até 29 anos que tenham concluído licenciatura ou mestrado integrado, dominem a língua inglesa e residam em Portugal. E também empresas ou organizações internacionais que os queiram acolher para aquele que será o primeiro contacto com o mercado de trabalho. Para o fazerem devem aceder ao site INOV Contacto e preencher o formulário.

Segundo o site, os candidatos têm direito a uma bolsa de estudo, cujo valor é revelado, até ao último dia de estágio, bem como subsídio de refeição e de alojamento, seguro de saúde e contra acidentes de trabalho e pessoais, e viagem de ida e volta incluída.

Em comunicado enviado ao P3, a AICEP explica que o programa de estágios internacionais existe desde 1997 e foi responsável por formar mais de 6 mil jovens. As formações decorrem em empresas de todo o mundo que permitem que os candidatos participem em novos projectos, criem uma rede de contactos e aumentem as suas competências profissionais e relacionais.

Um dos objectivos do programa passa também por preparar os jovens para a internacionalização e aumentar o potencial de empregabilidade. Este ano, lê-se no documento, a AICEP conta ainda com a participação da Agência Nacional para a Inovação (ANI) para encontrar perfis pedidos pelas empresas, especialmente para a área da tecnologia.

O INOV Contacto é uma iniciativa co-financiada pela União Europeia (UE) através do programa COMPETE 2030.