Rejuvenescer a política portuguesa

No discurso de encerramento do Encontro Nacional de Juventude do início desta semana, Marcelo Rebelo de Sousa alertou para um fim de ciclo histórico em Portugal e na Europa, aludindo a desafios como as transições digital e energética, os avanços científicos e tecnológicos e os conflitos armados em curso. Salientou o facto de que os sistemas políticos Europeus “foram concebidos para outro tempo e por inércia foram durando”, afirmando que será necessário fazer ruturas. E convocou os jovens a serem o motor dessa mudança.

