Fim de semana ao som de Alcione e Ney Matogrosso, festas e gargalhadas

O fim de semana promete ser memorável, com uma agenda repleta de atrações envolvendo artistas brasileiros de destaque. Desde concertos históricos até festas descoladas, quem vive em Portugal tem muitas opções para se conectar e celebrar.

Para os fãs de música popular brasileira (MPB), Alcione se apresentará no Porto e em Lisboa. Ney Matogrosso faz espetáculo na capital portuguesa com seu Bloco na Rua. Há, ainda, a novidade da canção no Brasil: Bia Ferreira, que estará na Festa do Avante.

Diante de programação tão extensa, que você confere abaixo e inclui gargalhadas com a Cia Barbixas, prepare o fôlego e tente comprar antecipadamente os ingressos para os eventos, muitas vezes, com descontos. É uma forma de garantir presença em eventos que prometem encantar.

Aqueles que estão no Norte de Portugal podem se divertir com a ópera Acis e Galatea, com direção musical do maestro Ricardo Bernardes. Na gastronomia, a lista de ofertas é grande. Sempre tem um restaurante brasileiro perto de você.

Sexta-feira, 6 de setembro

A Festa do Avante celebra os 50 anos da Revolução dos Cravos. O evento, que acontece na Quinta da Atalaia, em Amora, é conhecido por sua programação diversificada, que mistura cultura, política e música de várias partes do mundo, incluindo uma forte presença de artistas brasileiros.

Entre as atrações da festa estão a cantora Bia Ferreira e a banda Garotos Podres, com seu punk-rock brasileiro. O festival conta ainda com a participação da cantora Anna Setton, que divide o palco com a cabo-verdiana Nancy Vieira e o guineense Remna.

No Coliseu do Porto, a diva Alcione apresenta seu repertório, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Ingressos de 35 a 80 euros. A partir das 20h30.

Já no Coliseu dos Recreios de Lisboa, o cantor Ney Matogrosso bota o aclamado Bloco na Rua, a partir das 21h. As entradas custam de 22 a 95 euros.

Para aqueles que preferem uma festa mais estilosa, a Tropicália, na Fábrica Braço de Prata, pode ser uma alternativa. Haverá apresentações do Samba do Chalé, do multi-instrumentista Negro da Serrinha, do Bloco Oxalá e do DJ Pedro Couto. Negro da Serrinha também ministrará um workshop de percussão durante a festa, proporcionando uma experiência interativa para os participantes. Rua da Fábrica de Material de Guerra, 1950.

Quem estiver em Évora e quiser saborear algo da culinária brasileira, pode dar uma passadinha no Tempero e Prosa. Rua Miguel Bombarda, 74. Das 11h às 21h30.

Sábado, 7 de setembro

Em Vila Real, no Norte de Portugal, o programa indicado é a ópera barroca Acis e Galatea, de Händel. A produção conta com a participação de diversos artistas brasileiros, entre eles, os barítonos Fernando Araújo e Márcio Soares de Holanda. No Teatro de Vila Real. Entrada gratuita, com os ingressos sendo retirados antecipadamente.

Aqueles que estão em Braga para as festividades da Noite Branca da cidade têm à disposição o OBOÉ Restrobar. Situado no edifício do Theatro Circo, o espaço oferece showcooking de massas, bebidas premium, e uma seleção de sobremesas. No palco, a animação fica por conta dos DJs brasileiros Kardo e Pedro Arch e da banda Bem Bolado.

O riso está garantido na performance da Cia Barbixas, com o espetáculo Improvável, tendo como convidado especial o humorista português Mário Bomba. Serão nove apresentações entre Lisboa, Porto e Braga, de 7 a 15 de Setembro.

Neste sábado, haverá sessões às 19h e às 21h no Casino Lisboa, Auditório dos Oceanos. Os ingressos custam entre 25 e 27 euros.

Domingo, 8 de setembro

Os sambistas também estão contemplados na programação de fim de semana. A diversão fica por conta da Roda do Viva o Samba em Lisboa. O batuque começa a partir das 15h, estendendo-se até às 22h. Nos intervalos, o som está a cargo do DJ Swingueiro. No Village Underground. Avenida das Índias, 52, Lisboa. Ingressos antecipados a 10 euros. Na porta, o bilhete sai por 15 euros.

No Boteco da Dri, no Cais do Sodré, são duas as atrações: Ritiele Cunha, com a MPB underground, às 17h, e Allan Massay, com Rock Pop, às 20h.

Para dar uma parada entre um programa e outro, há o restaurante Prazeres de Picanha. Avenida Barbosa du Bocage, 48, Lisboa. Almoço as 12h às 15h e jantar das 19h às 23h.

Os fãs de comida baiana podem comer um acarajé ou um bobó de camarão no Boteco da Baiana, em Almada. Avenida Dom Afonso Henriques, 15B.

Quem quer fechar o domingão com boas gargalhadas, ainda dá tempo de ver em Lisboa a Cia Barbixas. São duas sessões, uma às 19h; outra, às 21h. No Casino Lisboa, Auditório dos Oceanos.

Ótimo fim de semana!