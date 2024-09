Putin inventou a novíssima "economia da morte"

Escrevem Marie Jégo e Margaux Seigneur, correspondentes do Monde em Moscovo: "Apareceu um estranho modelo económico, segundo o qual um russo morto rende mais à família do que um russo vivo. De facto, se um homem decide partir para a guerra e morre entre os 30 e os 35 anos, ou seja, na idade em que é mais activo e está em melhor forma, a sua morte é economicamente mais ‘rendível’ do que o seu futuro."