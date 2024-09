PPE lança candidatura dos líderes da oposição venezuelana ao Prémio Sakharov 2024

Delegações portuguesa e espanhola de eurodeputados do maior grupo do Parlamento Europeu querem distinguir Edmundo González Urrutia e María Corina Machado com o prémio de direitos humanos.

As delegações portuguesa e espanhola do Partido Popular Europeu (PPE), o maior grupo político europeu, vão apresentar a candidatura de Edmundo González Urrutia e María Corina Machado, os líderes da oposição venezuelana, ao Prémio Sakharov 2024, o prémio anual de direitos humanos do Parlamento Europeu.

A iniciativa conjunta foi anunciada durante a reunião do grupo parlamentar do PPE desta semana e comunicada à sua presidência e conta com o apoio de outras delegações de eurodeputados do PPE e da deputada do CDS-PP, Ana Pedro.

Na nota informativa sobre a apresentação da candidatura, a delegação do PSD afirma que Edmundo González foi “o vencedor das eleições presidenciais de 28 de Julho, conforme actas já tornadas públicas”, e que María Corina Machado é a “líder das forças democráticas venezuelanas”.

“Edmundo González e María Corina Machado lutam quotidianamente pela democracia, pela liberdade e pelos direitos humanos, que são valores basilares da cidadania europeia”, escreve Sebastião Bugalho, porta-voz da delegação do PSD, na nota. “Esperamos conseguir a maior abrangência possível em torno desta candidatura, num consenso transversal entre todos aqueles que não ignoram o facto de a União Europeia condenar, reiterada e veementemente, os atentados à liberdade dos venezuelanos que recentemente se agravaram”, acrescenta o também vice-coordenador do Grupo PPE na Comissão de Assuntos Externos (AFET).

O Prémio Sakharov é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu “aos que dedicaram a sua vida à luta pacífica pelos direitos humanos”, como Andrei Sakharov, o cientista e dissidente soviético, Prémio Nobel da Paz (1921‑1989). No ano em que foi criado, 1988, distinguiu Nelson Mandela, e desde então prosseguiu com a distinção de personalidades como Xanana Gusmão (1999), Malala Yousafzai (2013) ou Alexei Navalny (2021). Várias organizações de defesa dos direitos humanos foram também galardoadas, como a ONU (2013), os Repórteres sem Fronteiras (2005) ou a Oposição democrática na Venezuela (2017).

O prazo para apresentação de candidaturas termina a 19 de Setembro, cabendo à Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu a decisão quanto à atribuição do Prémio. A cerimónia de entrega do Prémio decorrerá no dia 18 de Dezembro, durante a sessão plenária em Estrasburgo.

“Com a atribuição do Prémio Sakharov, o Parlamento Europeu tem a oportunidade de demonstrar o seu compromisso e solidariedade para com os venezuelanos num momento marcante da sua história”, diz ainda Sebastião Bugalho.