Parlamento da Ucrânia aprova novo ministro dos Negócios Estrangeiros

O até agora número dois da diplomacia de Kiev, Andrii Sybiha, substitui Dmitro Kuleba, um dos rostos mais conhecidos da Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia.

Os deputados do Parlamento ucraniano aprovaram esta quinta-feira a nomeação de um novo ministro dos Negócios Estrangeiros e de dois novos vice-primeiros-ministros, numa altura em que o Presidente Volodymyr Zelensky leva a cabo a maior remodelação governamental desde o início da invasão russa.

Andrii Sybiha, 49 anos, um diplomata experiente, assume as rédeas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde já era vice-ministro, substituindo Dmitro Kuleba, um dos rostos públicos mais conhecidos da Ucrânia no Ocidente.

Não se espera que a nova liderança do Ministério dos Negócios Estrangeiros afecte significativamente a política, já que Zelensky e o seu gabinete assumiram o papel principal nas relações externas durante a guerra com a Rússia.

O Presidente ucraniano, que se desloca este mês aos Estados Unidos, onde espera apresentar um “plano de vitória” ao Presidente Joe Biden, afirmou que a Ucrânia precisa de “nova energia” para um Outono que, considera, será determinante para o rumo da guerra.

Dmitro Razumkov, um deputado da oposição, considera que as novas nomeações pouco mudarão na política do Governo, afirmando que a maior parte das decisões já são tomadas no gabinete de Zelensky, ao qual foram conferidos novos e consideráveis poderes de emergência ao abrigo da lei marcial em tempo de guerra.

O Parlamento reconduziu também Olha Stefanyshyna, 38 anos, no cargo de vice-primeira-ministra responsável pela integração europeia, atribuindo-lhe também uma pasta mais alargada, que inclui a supervisão do Ministério da Justiça.

No discurso que proferiu perante os deputados antes da sua nomeação, Olha Stefanyshyna afirmou que eram necessárias “centenas e milhares” de alterações legais para que a Ucrânia se tornasse membro da União Europeia.

O Parlamento aprovou igualmente a nomeação de Oleksiy Kuleba, antigo chefe de gabinete de Zelensky, como vice-primeiro-ministro responsável pela reconstrução, regiões e infra-estruturas.