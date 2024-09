Michel Barnier nomeado primeiro-ministro francês por Emmanuel Macron

O político experiente do partido de centro-direita Os Republicanos sucede a Gabriel Attal como líder do Governo francês.

Michel Barnier foi nomeado novo primeiro-ministro de França pelo Presidente Emmanuel Macron, anunciou o gabinete presidencial num comunicado.

"O Presidente da República nomeou Michel Barnier primeiro-ministro. Encarregou-o de formar um governo de união ao serviço do país e dos franceses", lê-se no comunicado publicado na rede social X pelo gabinete do Presidente Macron.

"Esta nomeação surge na sequência de um ciclo de consultas sem precedentes durante o qual, em conformidade com o seu dever constitucional, o Presidente assegurou que o primeiro-ministro e o futuro Governo reuniriam as condições necessárias para ser tão estável quanto possível e para terem a oportunidade de reunir o maior número possível de pessoas", lê-se ainda no comunicado.

A nomeação de Michel Barnier, 51 dias depois da demissão do antecessor Gabriel Attal, foi feita depois de o político experiente, de 73 anos, ter reunido com Macron esta quinta-feira na residência oficial do Presidente francês, o Palácio do Eliseu.

Barnier, figura do partido de centro-direita Os Republicanos, foi deputado durante 15 anos de 1978 a 1993, e ministro por várias vezes durante os anos 1990 e 2000 em governos liderados pelos antecessores do centro-direita, durante as presidências de Jacques Chirac e de Nicolas Sarkozy.

O primeiro-ministro nomeado destacou-se pelo seu envolvimento na política europeia, que começou há quase exactamente 25 anos, quando foi escolhido pela primeira vez para comissário europeu para a Política Regional em Setembro de 1999, durante a Presidência da Comissão de Romano Prodi. Em 2009, Barnier foi eleito eurodeputado tendo ocupado o cargo até 2010, quando foi nomeado novamente comissário europeu com a pasta do Mercado Interno e dos Serviços com a presidência de Durão Barroso.

Depois do fim do seu tempo como comissário europeu, foi conselheiro de Jean Claude Juncker e, em 2016, foi o escolhido para liderar as taskforces que iniciaram e negociaram o processo do Brexit, levando à saída do Reino Unido da União Europeia.

Recentemente, Barnier tinha ressurgido dentro da política do seu partido, defendendo a demissão de Éric Ciotti da liderança d'Os Republicanos devido ao conflito instaurado no partido com o apoio de Ciotti a uma coligação com a União Nacional, partido de extrema-direita de Jordan Bardella e Marine Le Pen.

A esquerda, cuja união na Nova Frente Popular vencera as eleições na segunda volta do passado dia 7 de Julho, criticou ferozmente a escolha de Michel Barnier por Macron, defendendo o seu direito a governar por terem sido a força que mais deputados venceu.

Jean-Luc Melénchon, fundador do partido da esquerda França Insubmissa, afirmou que a eleição foi "roubada", denunciou que Barnier foi nomeado com apoio da União Nacional e que é uma nomeação "que não tem nada a ver com as eleições".

"Surge um Primeiro-Ministro que é nomeado com a autorização, e talvez com a sugestão, da União Nacional", acusou Mélenchon, citado pela franceinfo, sublinhando que não acreditavam "que nem por um momento haja uma maioria na Assembleia Nacional que aceite uma tal negação da democracia".

À direita e no campo centrista ligado a Emmanuel Macron, a nomeação de Bertrand foi aplaudida.

Yaël Braun-Pivet, presidente da Assembleia Nacional eleita por uma união do centro macronista com Os Republicanos e a outros partidos de centro e da direita, felicitou Barnier pela sua nomeação para o cargo da liderança do Governo francês.

"Temos agora de trabalhar em conjunto para sermos bem-sucedidos, ao serviço do povo francês. Os deputados desempenharão plenamente o seu papel neste domínio e assumirão as suas responsabilidades. O nosso mandato obriga-nos a isso", escreveu na rede social X.

Xavier Bertrand, nome que tinha sido apontado como uma possível escolha de Macron para primeiro-ministro, desejou "o maior sucesso" ao governo de Barnier.

"Desejo a Michel Barnier e ao seu governo o maior sucesso ao serviço da França e dos interesses do povo francês face aos muitos desafios que se avizinham", escreveu no Twitter.